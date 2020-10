Benfica – Standard Liegi: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Benfica – Standard Liegi del 29 ottobre 2020 in diretta: presentazione, cronaca e tabellino in tempo reale del match valevole per la seconda giornata del Gruppo D di Europa League

BENFICA – Nella serata di giovedì 29 ottobre, alle ore 21:00, avrà luogo il match AEK Atene – Leicester, valevole per la seconda giornata del Gruppo D dell’Europa League 2020/2021. Da una parte, i padroni di casa che arrivano dalla vittoria nel campionato portoghese raggiunta alla quinta giornata, fra le mura di casa, con il risultato di 2-0 contro il Belenenses. Il Benfica occupa attualmente la prima posizione della Primeira Liga con 15 punti a punteggio pieno. Lo Standard Liegi, invece, ha giocato il suo ultimo incontro nella massima serie belga subendo una deludente sconfitta nella garas fuori casa con il St. Truiden terminato con il risultato di 2-0. La formazione ospite si trova al quinto posto della Jupiler League dopo dieci giornate.

La presentazione del match

QUI BENFICA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Vlachodimos tra i pali, pacchetto difensivo a quattro formato da Vertonghen e Otamendi in mezzo con Grimaldo e Gilberto sulle corsie laterali. A centrocampo Appetit in cabina di regia affiancato da Pizzi e Taarabt che saranno le mezze ali. Davanti, invece, spazio al trio formato da Everton, Nunez e Waldschmidt che comporranno il reparto offensivo.

QUI STANDARD LIEGI – Montanier, a differenza degli avversari, dovrebbe mandare in campo la sua squadra con un modulo 4-1-4-1 con Bodart in porta. La linea difensiva a quattro sarà composta da Gavory, Dussenne, Fai e Vanheusden. A centrocampo, poi, troverà spazio Bokadi a ridosso delle linea mediana che, invece, sarà presidiata da Amallah, Lestienne, Bastien e Cimirot. Infine, in attacco giocherà Muleka, unico terminale offensivo in attacco.

Dove vedere la partita in streaming

L’incontro Benfica – Standard Liegi, valido per la seconda giornata di Europa League, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport. Gli abbonati Sky potranno seguire Benfica – Standard Liegi in diretta streaming mediante Sky Go sia sul proprio pc o notebook, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo occorrerà scaricare prima la app per sistemi iOS e Android.

Le probabili formazioni di Benfica – Standard Liegi

BENFICA (4-3-3): Vlachodimos; Gilberto, Vertonghen, Otamendi, Grimaldo; Pizzi, Appetit, Taarabt; Everton, Nunez, Waldschmidt. Allenatore: Jorge Jesus