Coronavirus, Bernardeschi su Instagram: “Attiva raccolta fondi in favore del Piemonte”

Il giocatore bianconero lancia una raccolta fondi e va in ritito per tutelare la sua famiglia e limitare le possiblità che possa succedere qualcosa

TORINO – Federico Bernardeschi, attraverso il proprio profilo Instagram, annuncia di aver attivato una raccolta fondi a favore dell’Ospedale Humanitas Gradenigo e chiede di contribuire per aiutare a combattere il coronavirus e a fare uscire il nostro Paese dal momento difficile in cui si trova.

Il centrocampista bianconero invita a rimanere in casa e comunica di avere deciso di andare in ritiro per tutelare la sua famiglia e limitare al massimo le possibilità che accada qualcosa.

Il post

“Credo sia giunta l’ora di mettermi in primo piano in questo momento difficile. Ho pensato di fare la mia parte, lanciando una raccolta fondi a supporto della città di Torino e di tutto il Piemonte. Così come stanno facendo per la Lombardia e per altre Regioni d’Italia mi unisco alla causa e vi chiedo.

Ho attivato una raccolta a favore dell’Ospedale Humanitas Gradenigo, che come molti altri sta gestendo questa emegenza. Le donazioni ricevute contribuiranno all’attivazione di nuovi posti letto di terapia sub-intensiva, in particolare con l’acquiaìto di ventilatori portatili, monitor e altre attrezzature necessarie. […]

É fondamentale il contributo di tutti, anche minimo, insieme e uniti possiamo vincere la partita più importante del Paese, anche soltanto condividendo questo messaggio.

Sono giorni che vivo in un stato d’animo di confusione ed incertezza, di riflessione per quello che sta accadendo. So bene che la cosa migliore da fare per tutti quanti in questo momento é seguire le direttive del Governo, stare a casa, ridurre al minimo il rischio di contagio. É quello che vi invito a fare, mentre noi scenderemo in campo, ancora, per provare a distrarvi un po’, regalandovi qualche ora di spettacolo. Sappiate che noi siamo controllati, anche se é ovvio non privi di rischi, e ho deciso per questo di andare in ritiro domani, anche per tutelare la mia famiglia, e, in generale, limitare al massimo la possibilità che succeda qualcosa”.