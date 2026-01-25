Biathlon, Nove Mesto: Lisa Vittozzi terza nella mass start

Lisa Vittozzi chiude terza la mass start di Nove Mesto dietro Simon e Michelon. Classifiche aggiornate di Coppa del Mondo
NOVE MESTO – Lisa Vittozzi conquista un ottimo terzo posto nella mass start di Nove Mesto, chiudendo la tappa di Coppa del Mondo con un podio importante in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’azzurra di Sappada termina a +2″7 dalla vincitrice Julia Simon (33’39″4), preceduta anche dalla connazionale Oceane Michelon, seconda per soli 0″5.
Vittozzi commette un unico errore al tiro nella seconda serie (0-1-0-0), lo stesso schema che ha accomunato le prime quattro classificate, compresa la leader della generale Lou Jeanmonnot, quarta a 8″9. Per l’azzurra si tratta del terzo podio stagionale, dopo la vittoria nell’inseguimento di Hochfilzen e il terzo posto nella sprint di Ruhpolding, oltre al successo nella staffetta mista del giorno precedente. L’Italia del biathlon sale così a 17 podi stagionali.
In top 10 anche Dorothea Wierer, settima nonostante tre errori al poligono, mentre la Francia piazza un’altra atleta in quinta posizione con una Bened perfetta al tiro. Sesta la finlandese Minkkinen.
Nelle classifiche, Jeanmonnot consolida il primato generale con 848 punti, davanti a Minkkinen (646) e Magnusson (585). Vittozzi sale al settimo posto con 494 punti. La francese guida anche la classifica di specialità con 130 punti, seguita da Simon (110) e Bened (105), con Vittozzi nona a quota 95.
La Coppa del Mondo tornerà il 5 marzo a Kontiolahti, mentre il prossimo appuntamento sarà la staffetta mista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma ad Anterselva l’8 febbraio.