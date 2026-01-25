Oltrepò cinico, Castellanzese sprecona: Mavrommatis e Hrom firmano il 2-0 nella prima frazione

L’Oltrepò batte la Castellanzese 2-0 con Mavrommatis e Hrom. Neroverdi pericolosi nella ripresa ma senza gol. Cronaca completa del match
L’Oltrepò sfrutta al massimo le occasioni create nella prima frazione e supera la Castellanzese 2-0 nella sfida valida per la quarta giornata di ritorno. Decisive le reti di Mavrommatis e Hrom, entrambe arrivate nei primi 30 minuti. Nella ripresa i neroverdi provano a riaprire il match, ma la retroguardia biancorossa respinge ogni tentativo.
Cronaca della partita
A Broni l’Oltrepò parte con maggiore decisione e costruisce subito due buone occasioni: prima Agogliati, poi Lucino sfiorano il bersaglio grosso con conclusioni che terminano di poco a lato. Anche Mavrommatis va vicino al gol con un diagonale che attraversa tutta l’area prima di spegnersi sul fondo.
Il vantaggio arriva al 22’ pt: Mavrommatis, classe 2006, sfrutta un ottimo assist di Lo Monaco e da posizione defilata piazza il pallone sul palo lontano, superando Poli. La Castellanzese prova a reagire, ma al 27’ pt arriva il raddoppio biancorosso: Hrom viene atterrato in area dal portiere Poli e conquista il rigore. Dal dischetto si presenta lo stesso attaccante, che insacca nonostante il tocco del portiere neroverde.
La squadra di Del Prato prova a rientrare in partita con un diagonale di Chessa che sfiora il palo alla destra di Leoni, ma il primo tempo si chiude sul 2-0 per i padroni di casa.
Nella ripresa la Castellanzese aumenta i giri del motore: Micheri e Castelletto impegnano seriamente Gandolfi, decisivo in entrambe le occasioni, soprattutto sulla seconda conclusione deviata in angolo. Anche Merkaj, entrato al 16’ st, prova a dare la scossa con una giocata personale al limite, ma la difesa dell’Oltrepò chiude ogni varco.
I neroverdi mantengono il possesso e spingono con continuità, ma l’Oltrepò si difende con ordine e prova a ripartire, gestendo il doppio vantaggio fino al triplice fischio.
Una gara decisa nei primi 30 minuti, con la Castellanzese che paga un avvio complicato e una ripresa generosa ma poco concreta.
Tabellino
OLTREPO’ FBC (3-5-2): Leoni; Gandolfi, Bartoli, Bernini; Agogliati, Mavrommatis 21’ st Cabella), Raso (44’ st Semenza), Villoni, Lucino (35’ st Andrini), Lo Monaco (39’ st Franceschinis), Hrom (31’ st Cherif). A disposizione: Fossati, Andrini, Voceri, Infantino. Allenatore: Pablo Granoche
CASTELLANZESE (3-4-1-2): Poli; Rusconi, Airaghi, Tordini; Boccadamo, Lacchini (33’ st Foglio), Castelletto, Micheri (16’ st Rausa); Vernocchi (39’ st Giuliani); Chessa, Guerrisi (16’ st Merkaj). A disposizione: Giroletti, Robbiati, Colombo Ri., Oleoni, Cirigliano. Allenatore: Ivan Del Prato
ARBITRO: Bonaventura Corti di Prato; assistenti Axel Mastroianni di Mantova e Edoardo Allegri di Mantova
RETI: 22’ pt Mavrommatis (O), 27’ pt rig. Hrom (O)
AMMONITI: 39’ pt Airaghi (C), 6’ st Lucino (O)
ESPULSI: nessuno
RECUPERO: 1’ + 4’