Serie C, Bisceglie – Bari: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Bisceglie – Bari di Domenica 17 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 19° giornata del Gruppo C di Serie C

BISCEGLIE – Bisceglie – Bari è la sfida valida per la 19 giornata del Gruppo C di Serie C. Fischio d’inizio in orario alle ore 17:30 di Domenica 17 gennaio 2021 . Non si tratta del primo match tra le due squadre che si ritrovano a sfidarsi dopo che l’ultima volta il Bari si è imposto per 0-3 . Pronostico a favore del Bari con i bookmakers che quotano la vittoria a 1.40. Sguardo agli ultimi cinque incontri disputati dove il Bisceglie ha ottenuto 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte realizzando 6 gol e subendone 10. Il Bari ha ottenuto invece 2 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte realizzando 7 reti e subendone 3. Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su questo stesso sito, da tablet o smartphone. Dalle ore 17:30 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale dove trovare un link per aggiornare l’articolo. Un’ora prima circa saranno disponibili le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. Se andiamo a sfogliare la classifica di Serie C attualmente é in testa la Ternana con 43, seguita dal Bari con 35 e dall’Avellino con 28 .

La cronaca e tabellino minuto per minuto

Le probabili formazioni di Bisceglie – Bari

Il Bisceglie dovrebbe scendere in campo con un 4-3-1-2 con Russo tra i pali, in difesa De Marino e Vona centrali e Priola e Giron terzini. A centrocampo Cittadino e Romizi. In attacco sulla trequarti Vitale, come ali Mansour e Sartore e come punta Musso. Il Bari dovrebbe optare invece per un 3-4-3 con Frattali in porta, pacchetto difensivo con Ciofani, Di Cesare e Sabbione. In mediana De Risio e Lollo e sulle corsie laterali Semenzato e D’Orazio. In attacco come ali Marras e D’Ursi e punta centrale Antenucci.

BISCEGLIE (4-2-3-1): Russo; Priola, De Marino, Vona, Giron; Cittadino, Romizi; Mansour, Vitale, Sartore; Musso. Allenatore: Bucaro.

BARI (4-3-3): Frattali; Ciofani, Di Cesare, Sabbione; Semenzato, De Risio, Lollo, D’Orazio; Marras, Antenucci, D’Ursi. Allenatore: Auteri.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Bisceglie – Bari , valevole per la giornata 19 del Gruppo C di Serie C , sarà visibile in diretta tv su Eleven Sports.