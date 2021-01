Serie C, Viterbese – Teramo: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Viterbese – Teramo del 17 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 19° giornata del Girone C di Serie C, calcio d’inizio alle ore 17.30

VITERBO – Domenica 17 gennaio 2021, allo Stadio Enrico Rocchi di Viterbo, é in programma Viterbese – Teramo, gara valida per la diciannovesima giornata del Girone C di Serie C; calcio di inizio previsto per le ore 17.30. La gara si svolgerà a porte chiuse in osservanza della normativa anti-Covid.

La cronaca e tabellino minuto

Presentazione della partita

I padroni di casa vengono dal pareggio casalingo per 2-2 contro la Paganese e sono quindicesimi in classifica, a pari merito con la Casertana, con 15 punti, frutto di 3 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte: 19 gol all’attivo e 23 subiti. Nelle ultime cinque gare di campionato hanno collezionato 2 vittoria, 1 sconfitta e 2 pareggi, realizzando 12 gol e subendone 9. I biancorossi, invece, sono reduci dal pareggio interno per 1-1 contro l’Avellino; in classifica ora sono terzi, a pari merito proprio con gli irpini e con il Foggia, con 28 punti, frutto di 7 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte; 20 gol all’attivo e 14 al passivo. Negli ultimi cinque match hanno ottenuto 0 vittorie, 4 pareggi e 1sconfitte, segnando 5 reti e incassandone 6; non vincono dallo scorso 18 novembre.

Sono dieci i precedenti giocati nella Tuscia tra le due compagini con il bilancio di 5 vittorie per la Viterbese, 3 successi degli abruzzesi e 2 pareggi. L’ultimo match fra le due squadre risale al 9 febbraio 2020 quando la Viterbese, allenata da Calabro vinse 2 a 0 grazie alla doppietta di Molinaro: fu l’unica vittoria del 2020 dei gialloblù fra le mura amiche. La gara sarà diretta dall’arbitro Luigi Catanoso della sezione di Reggio Calabria, coadiuvato da Ivano Agostino di Cinisello Balsamo e Nicolò Moroni di Treviglio; quarto ufficiale Maria Marotta di Sapri.

QUI VITERBESE – La Viterbese dovrebbe scendere in campo con un 4-3-3 con Daga tra i pali, in difesa Mbende e Markic centrali e Baschirotto e Urso terzini. In cabina di regia De Falco affiancato tra Salandria e Palermo. In attacco come ali Bezziccheri e Simonelli e punta centrale Tounkara.

QUI TERAMO – Oltre al rientro dalla squalifica del centrale Soprano, ufficialmente reintegrato in gruppo Matteo Piacentini: il difensore classe 1999, tornerà pertanto regolarmente a disposizione dello staff tecnico biancorosso. Paci dovrebbe optare invece per un 4-2-3-1 con Lewandowski in porta, terzini Costa Ferreira e Tentardini e al centro Diakite e Trasciani. A centrocampo Arrigoni e Viero. In attacco come ali Ilari e Santoro, sulla trequarti Bombagi dietro all’unica punta Pinzauti.

Le probabili formazioni di Viterbese – Teramo

VITERBESE (4-3-3): Daga; Baschirotto, Mbende, Markic, Urso; Salandria, De Falco, Palermo; Bezziccheri, Tounkara, Simonelli. Allenatore: Taurino.

TERAMO (4-2-3-1): Lewandowski; Costa Ferreira, Diakite, Trasciani, Tentardini; Arrigoni, Viero; Ilari, Bombagi, Santoro; Pinzauti. Allenatore: Paci.

Stadio: Enrico Rocchi di Viterbo

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Viterbese – Teramo, valido per la diciottesima giornata del Girone C di Serie C sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su ELEVEN SPORTS.