Bolivia – Paraguay: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Bolivia – Paraguay del 14 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la 12a giornata di qualificazioni mondiali

LA PAZ – Giovedì 14 ottobre 2021, alle ore 22:00 si giocherà la partita Bolivia – Paraguay, incontro valido per la 12a giornata delle qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022. Da una parte c’è la Nazionale di casa allenata da Cesar Farias, che con 9 punti occupa la 9a e penultima posizione nella classifica del raggruppamento, a un solo punto di distanza dai rivali del Cile. Dall’altra parte troviamo la favorita Nazionale Albirroja allenata da Eduardo Berizzo, che con i suoi 12 punti occupa la 6a posizione, ma è ben lontana dal gruppo di testa. Capolista del girone è infatti il Brasile, in vetta con 28 punti.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI BOLIVIA – Il ct della Bolivia potrebbe adottare il modulo 4-3-3, schierando dal 1′ Sagredo, Haquin, Justino e Fernandez in posizione difensiva. Alle spalle di Villarroel, Arce e Saucedo: tridente d’attacco con Ramallo, Martins e Algaranaz.

QUI PARAGUAY – Il tecnico del Paraguay Berizzo potrebbe invece schierare il modulo 4-2-3-1, con Rojas, Balbuena, Alonso e Arzamendia a comporre il blocco difensivo. Coppia di centrocampo con Villasanti e Gimenez, alle spalle dei trequartisti Kaku, O. Romero e A. Romero. Unica punta Sanabria.

Le probabili formazioni di Bolivia – Paraguay

BOLIVIA (4-3-3): Lampe; Sagredo, Haquin, Justino, Fernandez; Villarroel, Arce, Saucedo; Ramallo, Martins, Algaranaz. Allenatore: Cesar Farias

PARAGUAY (4-2-3-1): Silva; Rojas, Balbuena, Alonso, Arzamendia; Villasanti, Gimenez; Kaku, O. Romero, A. Romero; Sanabria. Allenatore: Eduardo Berizzo

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Bolivia – Paraguay, valido per la 12a giornata delle qualificazioni mondiali, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sul sito Como TV che ha acquisito i diritti delle gare di qualificazione sudamericane. Basterà accedere al sito ufficiale utilizzando il pc, lo smartphone o il tablet per vedere la partita.