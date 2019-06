Copa America, Bolivia-Venezuela 1-3: il tabellino del match

Il tabellino di Bolivia-Venezuela 1-3 il risultato finale, successo storico per la squadra di Dudamel che stacca il pass per i quarti di finale.

BELO HORIZONTE – Nel match valido per la terza ed ultima giornata del Gruppo A di Copa America il Venezuela batte 3-1 la Bolivia staccando il pass per i quarti di finale. Successo meritato per la squadra di Dudamel grazie alla doppietta di Machis e alla rete di Martinez mentre ai boliviani non basta il gol della speranza messo a segno da Justiniano. Con questo successo, dunque, la Nazionale venezuelana vola ai quarti mentre la Bolivia saluta la competizione.

Bolivia-Venezuela 1-3: il tabellino del match

BOLIVIA (4-2-3-1): Lampe; Bejarano, Haquin, Jusino, M. Bejarano (72′ Fernandez), Justiniano, Saucedo, L. Vaca (34′ Castro), R. Vaca, Arano, Moreno (78′ Alvarez). Allenatore: Villegas

VENEZUELA (4-1-4-1): Farinez; Hernandez, Chancellor, Mago, Rosales, Moreno, Savarino, Anor (59′ Soteldo), Rincon, Machis (73′ Martinez), Rondon (86′ Murillo). Allenatore: Dudamel

RETI: 2′ Machis (V), 55′ Machis (V), 82′ Justiniano (B), 86′ Martinez (V)

AMMONITI: Justiniano, Castro (B)

ESPULSI: //

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: Estadio Minerao

Fonte foto: Twitter Venezuela