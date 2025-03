Bologna-Cagliari: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Bologna-Cagliari di domenica 2 marzo 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie A

BOLOGNA – Domenica 2 marzo 2025 allo stadio Renato Dall’Ara andrà in scena Bologna-Cagliari, gara valevole per la ventisettesima giornata della Serie A Enilive 2024-2025: calcio d’inizio alle ore 15. Da una parte, la formazione guidata da Vincenzo Italiano reduce dalla vittoria casalinga conquistata in settimana ai danni del Milan (2-1) dopo la sconfitta sul campo del Parma (2-0). Dall’altro lato, invece, gli uomini di Davide Nicola che vengono dal ko interno con la Juventus (0-1) dopo il pareggio senza reti di Bergamo con l’Atalanta e la vittoria ottenuta ai danni del Parma (2-1).

I felsinei, che tra le mura amiche hanno totalizzato 26 punti (meno solo di Fiorentina, Napoli e Inter) e non perdono dal 30 dicembre 2024 (unico ko interno il 2-3 con il Verona), vanno a caccia del sesto successo interno di fila tra tutte le competizioni per avvicinare il quarto posto attualmente occupato dalla Juventus (-5). I sardi, invece, che in trasferta hanno raccolto appena una vittoria da fine settembre ad oggi (1-2 a Monza), vogliono tornare a regalarsi una gioia esterna per allontanare ulteriormente la zona retrocessione (quattro punti di vantaggio sull’Empoli terzultimo).

Il bilancio storico dei precedenti al Dall’Ara sorridono al Bologna: 18 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte con 48 reti all’attivo e 29 gol al passivo. L’ultimo colpo esterno del Cagliari a Bologna risale al 10 gennaio 2010 (0-1 con il sigillo decisivo firmato da Alessandro Matri). A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Luca Zufferli della sezione di Udine coadiuvato dagli assistenti Stefano Del Giovane di Albano Laziale e Domenico Fontemurato di Roma 2. Quarto ufficiale dell’incontro sarà Simone Galipò di Firenze. Al VAR Francesco Meraviglia e Michael Fabbri rispettivamente delle sezioni di Pistoia e Ravenna.

I convocati del Bologna

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Beukema, Calabria, Casale, De Silvestri, Erlic, Lucumi, Lykogiannis, Miranda.

Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega.

Attaccanti: Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Ndoye, Odgaard, Orsolini.

I convocati del Cagliari

Portieri: Elia Caprile, Giuseppe Ciocci, Alen Sherri.

Difensori: Tommaso Augello, Sebastiano Luperto, Yerry Mina, Adam Obert, José Luis Palomino, Gabriele Zappa, Nadir Zortea.

Centrocampisti: Michel Adopo, Alessandro Deiola, Mattia Felici, Gianluca Gaetano, Jakub Jankto, Antoine Makoumbou, Răzvan Marin, Matteo Prati, Nicolas Viola.

Attaccanti: Florinel Coman, Zito Luvumbo, Leonardo Pavoletti, Roberto Piccoli.

Le parole di Vincenzo Italiano

“In questo momento, quando giochiamo in casa, siamo diversi rispetto a quando siamo lontani dal Dall’Ara e dovremo continuare a sfruttare la spinta del nostro pubblico per metterci quel qualcosa in più e confrontarci con un avversario ostico. Il Cagliari è bravo sulle palle inattive, hanno ottimi calciatori sulle punizioni e sono rapidi nelle transizioni. Insomma, dovremo stare attenti ed essere bravi a sfruttare le occasioni in una partita che si preannuncia complessa”.

Le parole di Davide Nicola

“Il Bologna da diverse gare sta giocando di nuovo a ritmi importanti, basta vedere come ha messo in difficoltà il Milan. Possiedono una rosa con calciatori importanti, qualitativi e di gamba. Sappiamo che incontreremo una squadra che gioca bene e servirà la gusta attenzione, soprattutto in alcune situazioni. Il Bologna attacca costantemente la linea difensiva, con inserimenti e la ricerca immediata dei loro attaccanti. Dovremo essere abili sia quando avremo la palla sia quando ce la avranno loro. Dovremo essere bravi non solo nei duelli, ma anche a scivolare: quando avremo la palla, dovremo essere già pronti mentalmente a difendere. Viceversa, in fase difensiva, dovremo essere mentalmente preparati a ribaltare l’azione. Mi aspetto una gara veloce e combattuta”.

Presentazione del match

QUI BOLOGNA – Indisponibili Pedrola e Holm. Tra i pali Ravaglia, al centro della difesa Beukema e Casale con De Silvestri e Miranda ai lati. Sulla mediana agiranno Freuler e Moro con Orsolini, Fabbian e Ndoye a supporto di Dallinga.

QUI CAGLIARI – Ancora assente Kingstone. In porta Caprile con Zappa, Mina, Luperto e Augello a comporre la linea difensiva. Zortea e Luvumbo sugli esterni con Adopo e Makoumbou in cabina di regia. Davanti spazio a Viola che agirà alle spalle di Piccoli.

Le probabili formazioni di Bologna-Cagliari

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Beukema, Casale, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano

CAGLIARI (4-4-1-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Zortea, Adopo, Makoumbou, Luvumbo; Viola; Piccoli. Allenatore: Davide Nicola.

Dove vedere la partita in tv e streaming

La partita sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN, la piattaforma (disponibile su tablet, smartphone, moderne smart tv e console) che detiene i diritti televisivi per la trasmissione di tutte le partite della Serie A Enilive fino al 2029.