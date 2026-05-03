Bologna-Cagliari 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Bologna-Cagliari di domenica 3 maggio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie A

BOLOGNA – Domenica 3 maggio 2026 allo stadio Renato Dall’Ara andrà in scena Bologna-Cagliari, gara valida per la trentacinquesima giornata della Serie A Enilive 2025-2026: calcio d’inizio fissato per le ore 12:30. Da una parte, la formazione guidata da Vincenzo Italiano reduce dalla seconda sconfitta consecutiva in campionato rimediata contro la Roma (0-2) dopo quella arrivata a Torino con la Juventus (2-0). Dall’altro lato, invece, gli uomini di Fabio Pisacane che vengono dal secondo successo casalingo consecutivo ottenuto ai danni dell’Atalanta (3-2) dopo il ko di San Siro con l’Inter (3-0).

I felsinei, che possiedono 13 punti in meno rispetto allo stesso periodo della passata stagione e davanti al proprio pubblico hanno perso nove partite (soltanto Pisa e Verona hanno rimediato più ko interni) con appena 20 punti conquistati, puntano a spezzare la serie negativa – dieci sconfitte in campionato al “Dall’Ara” sono giunte soltanto per una sola volta in tutta la storia bolognese – per alimentare le flebili speranze di agguantare l’Europa accorciando sul settimo posto distante sei lunghezze, valido in caso di trionfo in Coppa Italia dell’Inter di un posto per la Conference League. I sardi, invece, che hanno raccolto due successi nelle ultime tre gare tanti quanti quelli portati a casa nelle precedenti dieci (8) e lontano dalle mura amiche vengono da tre sconfitte, cercano il secondo risultato utile consecutivo e un colpo esterno che manca da fine gennaio (1-2 a Firenze) per avvicinare la matematica salvezza con la Cremonese attualmente lontana otto punti.

Il bilancio storico dei precedenti al Dall’Ara sorridono al Bologna: 21 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte. Cinque le vittorie casalinghe di fila dei felsinei contro i sardi che non vincono in Emilia da 16 anni: dallo 0-1 firmato da Alessandro Madrid il 10 gennaio 2010. Il precedente stagionale sorride ai ragazzi di Italiano, capaci di imporsi 2-0 lo scorso 19 ottobre 2025 in Sardegna con i gol di Holm e Orsolini. L’ultimo scontro al “Dall’Ara”, invece, vide i felsinei superare 2-1 in rimonta i sardi: decisive le reti di Zirkzee e al fotofinish di Fabbian dopo il gol in avvio di Luvumbo. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Valerio Crezzini di Siena assistito da Fontemurato e Biffi. Quarto Ufficiale: Galipò. VAR Gariglio. AVAR Ghersini.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI BOLOGNA-CAGLIARI]

BOLOGNA: Pessina M., De Silvestri L., Fauske Helland E., Lucumi J., Miranda J., Freuler R., Moro N., Bernardeschi F., Sohm S., Dominguez B., Odgaard J.. A disposizione: Castro S., Ferguson L., Gnudi R., Heggem T., Lykogiannis C., Orsolini R., Pobega T., Ravaglia F., Rowe J., Vitik M., Zortea N. Allenatore: Italiano V..



CAGLIARI: Caprile E., Pedro J., Mina Y., Dossena A., Obert A., Palestra M., Adopo M., Gaetano G., Deiola A. (dal 42' pt Sulemana I.), Folorunsho M., Esposito Se.. A disposizione: Albarracin A., Belotti A., Ciocci G., Kilicsoy S., Mendy P., Rodriguez J., Sherri A., Sulemana I., Trepy Y., Zappa G. Allenatore: Pisacane F..



Reti:

Pessina M., De Silvestri L., Fauske Helland E., Lucumi J., Miranda J., Freuler R., Moro N., Bernardeschi F., Sohm S., Dominguez B., Odgaard J..Castro S., Ferguson L., Gnudi R., Heggem T., Lykogiannis C., Orsolini R., Pobega T., Ravaglia F., Rowe J., Vitik M., Zortea N.Italiano V..Caprile E., Pedro J., Mina Y., Dossena A., Obert A., Palestra M., Adopo M., Gaetano G., Deiola A. (dal 42' pt Sulemana I.), Folorunsho M., Esposito Se..Albarracin A., Belotti A., Ciocci G., Kilicsoy S., Mendy P., Rodriguez J., Sherri A., Sulemana I., Trepy Y., Zappa G.Pisacane F..

Le parole di Vincenzo Italiano

“Domani servirà una prestazione di grande livello e di grande attenzione sotto tutti i punti di vista. È giusto proporre una gara del genere per come abbiamo terminato l’ultima partita casalinga. Soprattutto perché dietro corrono e la Lazio è a pari punti con noi, dobbiamo stare attenti a chi ci è dietro piuttosto a chi è davanti perché ormai le speranze di settimo posto si sono ridotte al lumicino. Nonostante gli ultimi risultati, i tifosi hanno ancora una volta dimostrato un qualcosa di anomalo che da quando alleno non mi era mai successo. La risposta dei tifosi è stata incredibile e io posso dire soltanto che ci sarà il massimo impegno. Pisacane sta facendo un ottimo lavoro. Ottenere una salvezza al primo anno non è semplice. È un ragazzo che conosco perché eravamo insieme al Genoa e sono contento per quello che ha fatto quest’anno ed anche perché sta dimostrando il suo valore dopo quello che aveva fatto la stagione precedente con i giovani”.

Le parole di Fabio Pisacane

“Quando si vince come contro l’Atalanta lo stato d’animo è positivo ma è capitato anche in passato di vincere contro squadre forti e non abbiamo avuto quella continuità. La positività la accettiamo ma poi bisogna rimanere in campana. Domani sarà una partita da circoletto rosso, farà caldo ma la squadra l’ho vista bene. Il Bologna ha un’identità chiara, dobbiamo essere bravi nella lettura delle marcature preventive, ha una rosa profonda e gli infortunati saranno sostituiti in modo egregio. Dobbiamo fare attenzione, è una gara che se riusciamo a fare quello che ci siamo prefissati potremmo creare delle difficoltà all’avversario. Il vantaggio non è sinonimo di sicurezza, ma responsabilità e tutto dipende da noi in questo momento. Non possiamo abbassare la guardia. Lo ripeto da luglio alla squadra, abbiamo avuto un margine importante che poi è diminuito ed è subentrata un po’ d’ansia. Mancano ancora quattro partite e il nostro campionato si decide adesso. Dobbiamo fare ancora punti per l’obiettivo finale e non guardare gli altri. Siamo consapevoli di voler fare più punti possibili”.

I convocati del Bologna

Portieri: Happonen, Pessina, Ravaglia.

Difensori: De Silvestri, Heggem, Helland, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm.

Attaccanti: Bernardeschi, Castro, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.

I convocati del Cagliari

Portieri: Elia Caprile, Giuseppe Ciocci, Alen Sherri;

Difensori: Alberto Dossena, Yerry Mina, Adam Obert, Marco Palestra, Juan Rodríguez, Gabriele Zappa, Zé Pedro;

Centrocampisti: Michel Adopo, Alessandro Deiola, Michael Folorunsho, Gianluca Gaetano, Ibrahim Sulemana;

Attaccanti: Agustín Albarracín, Andrea Belotti, Sebastiano Esposito, Semih Kılıçsoy, Paul Mendy, Yael Trepy.

Presentazione del match

QUI BOLOGNA – Assenti Skorupski, Dallinga, Casale, Joao Mario e Cambiaghi tra le fila dei felsinei di Italiano. Tra i pali Pessina, al centro della difesa Heggem e Lucumì con Zortea e Miranda ai lati. A centrocampo prenderanno posto Ferguson, Freuler e Pobega mentre in avanti spazio al tridente offensivo composto da Orsolini, Castro e Jonathan Rowe.

QUI CAGLIARI – Pisacane dovrà fare a meno degli infortunati Borrelli, Pavoletti, Raterink e Mazzitelli insieme ai lungodegenti Idrissi e Felici. In porta Caprile, nel cuore della difesa Mina e Juan Rodriguez con Zè Pedro e Obert sulle corsie laterali. Folorunsho, Gaetano e Adopo potrebbero guidare il centrocampo con Esposito e Palestra ad agire alle spalle di Kilcsoy, pronto a regalarsi una maglia dal primo minuto.

Le probabili formazioni di Bologna-Cagliari

BOLOGNA (4-3-3): Pessina; Zortea, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Rowe. Allenatore: Vincenzo Italiano.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zè Pedro, Mina, Juan Rodriguez, Obert; Folorunsho, Gaetano, Adopo; Palestra, Esposito; Kilicsoy. Allenatore: Fabio Pisacane.

Dove vedere la partita in tv e streaming

Bologna-Cagliari, gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026, sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN, la piattaforma (disponibile su tablet, smartphone, moderne smart tv e console) che detiene i diritti televisivi per la trasmissione di tutte le partite della Serie A Enilive fino al 2029. Per gli abbonati a Sky con Decoder Sky Q sarà possibile guardare la gara anche su Dazn 1 (canale 214 del decoder satellitare) con un costo aggiuntivo.