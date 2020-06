Le formazioni ufficiali di Bologna – Juventus del 22 giugno 2020: incontro valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 21.45

BOLOGNA – Questa sera al Dall’Ara si gioca Bologna – Juventus con fischio d’inizio alle ore 21.45. Ci avvicineremo al match con le formazioni ufficiali che saranno disponibili dalle 20.45 circa. “Noi dovremo sopperire cercando di dare quel 20% in più” sono le parole di un carico Mihailovic alla vigilia dell’incontro. Ben consapevole che i bianconeri hanno già due partite sulle gambe il tecnico invita a mettere da parte i timori reverenziali nei riguardi della capolista che è chiamata a vincere per non rischiare di lasciar punti a Lazio e Inter che dopo il successo nel recupero di ieri si è portata a -6. Forti le motivazioni e una dedica già pronta per Alex Zanardi e per il presidente Gazzoni “che ci ha lasciato durante questa emergenza sanitaria”.

Qualche curiosità sul match: i rossoblù hanno perso due delle tre partite (1 pareggio) in Serie A prima dell’interruzione del campionato a causa della pandemia di Coronavirus, non riuscendo a segnare in entrambe le partite. Ha anche perso il primo tempo ‘a zero’ in ciascuna di queste tre partite, il che vuol dire che solo due delle ultime 13 partite del Bologna hanno visto un pareggio alla fine del primo tempo. I bianconeri hanno vinto solo una delle ultime sei trasferte ufficiali (2 pareggi, 3 sconfitte — nei tempi regolamentari), con entrambe le due sconfitte di campionato durante quella sequenza che hanno visto la Juventus subire due gol dopo il 60° minuto di gioco.

Le formazioni ufficiali di Bologna – Juventus

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo Lar., Denswil, Dijks; Svanberg, Medel, Soriano; Orsolini, Barrow, Sansone. A disposizione: da Costa, Sarr, Baldrursson, Bonini, Cangiano, Corbo, Dominguez, Juwara, Krejci, Mbayer, Palacio, Poli. Allenatore: Mihajlovic

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Douglas Costa, Danilo, Matuidi, Muratore, Olivieri, Rasmey, Vrioni, Zanimacchia. Allenatore: Sarri

STADIO: Renato Dall’Ara