Lecce-Milan 1-4, il tabellino: i rossoneri calano il poker

Il tabellino di Lecce-Milan 1-4 il risultato finale: netto successo della formazione rossonera che aggancia il Napoli al sesto posto.

LECCE – Nel match valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020 il Milan espugna il Via del Mare battendo il Lecce 4-1. Successo più che meritato per la formazione di Pioli grazie ai gol di Castillejo, Bonaventura, Rebic e Leao mentre ai padroni di casa non basta il momentaneo pareggio di Mancosu su rigore. Con questa vittoria, dunque, i rossoneri agganciano momentaneamente il Napoli al sesto posto mentre i salentini restano in terzultima posizione con 25 punti.

Lecce-Milan 1-4: il tabellino del match

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Tachtisidis, Petriccione, Mancosu (87′ Shakhov), Falco Saponara (87′ Vera); Lapadula (46′ Babacar). A disposizione: Vigorito, Chironi, Radicchio, Vera, Paz, Shakhov, Rossettini, Babacar, Colella Maselli. Allenatore: Liverani

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer (40′ Gabbia), Romagnoli, Theo Hernández; Kessié (86′ Paquetà), Bennacer; Castillejo (68′ Saelemaekers), Calhanoglu, Bonaventura (86′ Biglia), Rebic (68′ Leao). A disposizione: Begovic, Donnarumma A., Calabria, Leao, Biglia, Colombo, Krunic, Paquetà, Gabbia, Saelemaekers, Laxalt, Madini. Allenatore: Pioli

RETI: 26′ Castillejo (M) 54′ Rig.Mancosu (L), 55′ Bonaventura (M), 57′ Rebic (M), 72′ Leao (M)

AMMONIZIONI: Lucioni (L), Gabbia (M)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 4′ nel primo tempo, 2′ nel secondo tempo

STADIO: Via del Mare