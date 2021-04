Serie A, Bologna-Torino: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Bologna-Torino del 21 aprile 2021: incontro valevole per la 32a giornata del campionato di Serie A

BOLOGNA – Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori di Bologna-Torino nel match valido per la 32a giornata del campionato di Serie A. Dopo la vittoria della scorsa settimana, la squadra di Sinisa Mihajlovic torna in campo per blindare l’obiettivo salvezza. A sfidare il Bologna c’è il Torino, motivato da una vittoria – pesante come un macigno – ottenuta sulla Roma di Fonseca per 3-1. Anche in questo caso, però, l’arretrata posizione in classifica non concede sbagli. Per quanto riguarda il capitolo formazioni, alle ore 19:45 vi daremo le formazioni ufficiali della partita: diretta live alle 20:45.

Le probabili formazioni di Bologna-Torino

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Antov, Soumaoro, Dijks; Schouten, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. A disposizione: Da Costa, Ravaglia, Danilo, De Silvestri, Faragò, Dominguez, Baldursson, Svanberg, Skov Olsen, Palacio, Vignato, Juwara. Allenatore: Mihajlovic.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti. A disposizione: Ujkani, Lyanco, Rodriguez, Buongiorno, Baselli, Linetty, Vojvoda, Gojak, Lukic, Murru, Zaza, Bonazzoli. Allenatore: Nicola.