Milan-Sassuolo 1-2, il tabellino: doppietta di Raspadori

Il tabellino di Milan-Sassuolo 1-2 il risultato finale: doppietta di Raspadori per il successo della squadra emiliana, ai rossoneri non basta Calhanoglu.

MILANO – Nel match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021 il Sassuolo espugna San Siro battendo il Milan 2-1. Successo in rimonta per la squadra di De Zerbi grazie alla doppietta di un super Raspadori mentre alla squadra di Pioli non basta l’iniziale vantaggio di Calhanoglu. Terza vittoria consecutiva per gli emiliani che salgono a a quota 49 punti avvicinando la settima posizione della Roma mentre il Milan resta secondo, in attesa della sfida tra Roma e Atalanta, con 66 punti.

Milan-Sassuolo 1-2: il tabellino del match

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Calabria (86′ Kalulu); Meité (86′ Brahim Diaz) Kessié; Saelemaekers (86′ Castillejo), Calhanoglu (73′ Krunic), Rebic (74′ Manduzkic), Leao. A disposizione: Jungdal, Tatarusanu, Gabbia, Kalulu, Romagnoli, Castillejo, Brahim Diaz, Hauge, Krunic, Tonali, Mandzukic. Allenatore: Pioli

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur (64′ Toljan), Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos Obiang (72′ Maxime Lopez), Locatelli; Berardi, Djuricic (63′ Traorè), Boga (83′ Haraslin); Defrel (64′ Raspadori). A disposizione: Pegolo, Magnanelli, Rogerio, Maxim Lopez, Raspadori, Chiriches, Toljan, Traoré, Haraslin, Oddei, Bourabia. Allenatore: De Zerbi

RETI: 30′ Calhanoglu (M), 76′ Raspadori (S), 83′ Raspadori (S)

AMMONIZIONI: Djuricic (S)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: San Siro