Pronostico e quote per le scommesse di Borussia Dortmund – Lazio, gara valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League in programma mercoledì 2 dicembre dalle ore 21. Per i bookmakers tedeschi favoriti

DORTMUND – Mercoledì 2 dicembre andrà in scena Borussia Dortmund – Lazio, incontro valevole per la quinta giornata del Gruppo F di Champions League; calcio di inizio previsto per le ore 21. La formazione tedesca, in Bundesliga, viene dalla sconfitta casalinga contro il Colonia ed in classifica occupa la quarta posizione con 18 punti. In Coppa i giallo-neri vengono dal comodo successo contro il Brugge ed in classifica occupano il primo posto con 9 punti. I biancocelesti, in campionato, sono reduci dalla sconfitta casalinga contro l’Udinese ed in classifica occupano l’ottavo posto, insieme all’Atalanta, con 14 punti. In Champions, invece, vengono dalla vittoria contro lo Zenit ed in classifica sono secondi a quota 8.

L’incontro Borussia Dortmund – Lazio, valevole per la quinta giornata del Gruppo F di Champions League 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Arena (numero 204 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite e 484 del digitale terrestre). La visione in streaming di Borussia Dortmund – Lazio sarà disponibile su Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile su dispositivi come smartphone, tablet e pc. In alternativa si potrà ricorrere a Now TV, previo acquisto di uno dei pacchetti dedicati.

Champions League, Borussia Dortmund – Lazio: tedeschi dati favoriti

Il segno 1 è quotato da 1,60 a 1,62. Il segno X è offerto da 4,25 a 4,40 mentre il segno 2 è dato da 4,90 a 5,00.

Per quanto riguarda la doppia chance, l’1/X è offerto in media 1,17, l’X/2 da 2,24 a 2,30 a 1,90 mentre l’1/2 mediamente 1,21.

I bookmakers pensano che i gol potrebbero essere numerosi: l’Under 2,5 vale da 2,55 a 2,65, l’Over 2,5 vale da 1,42 a 1,45. Credono che andranno a segno entrambe le squadre: il No Goal vale mediamente 2,45, il goal da 1,45 a 1,48.

Il risultato più esatto potrebbe essere il 2-1 (da 7,75 a 8,50), seguito dall’1-1 (da 8,00 a 9,25) e dal 2-0 (da 9,50 a 10,00).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale da 3,45 a 3,80.