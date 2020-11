Borussia Dortmund – Lazio: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Borussia Dortmund – Lazio del 2 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la quinta giornata di Champions League

DORTMUND – Mercoledì 2 dicembre alle ore 21 si giocherà Borussia Dortmund – Lazio, match valevole per la quinta giornata del Gruppo F di Champions League. Da una parte c’è la formazione tedesca che, in Bundesliga, viene dalla sorprendente sconfitta casalinga contro il Colonia ed in classifica occupa la quarta posizione con 18 punti. Nel raggruppamento i giallo-neri vengono dal comodo successo contro il Brugge ed in classifica occupano il primo posto con 9 punti. Dall’altra parte ci sono i capitolini che, in campionato, sono reduci dalla brutta sconfitta casalinga contro l’Udinese ed in classifica occupano l’ottavo posto, insieme all’Atalanta, con 14 punti. In Champions, invece, Immobile e compagni vengono dalla preziosa vittoria contro lo Zenit ed in classifica occupano la seconda posizione con 8 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

BORUSSIA DORTMUND-LAZIO IN DIRETTA Mercoledì 2 dicembre alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la cronaca della partita.

La presentazione del match

QUI BORUSSIA DORTMUND – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-4-2-1 con Burki in porta, pacchetto difensivo composto da Emre Can, Hummels e Akanji. A centrocampo Witsel e Dahoud in cabina di regia con Morey e Passlack sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Sancho e Reyna alle spalle di Haaland.

QUI LAZIO – Inzaghi dovrebbe mandare in campo la sua squadra col classico 3-5-2 con Reina in porta, pacchetto difensivo composto da Luiz Felipe, Acerbi e Radu. A centrocampo Lucas Leiva in cabina di regia con Milinkovic-Savic e Luis Alberto mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lazzari e Fares. In attacco tandem offensivo composto da Correa e Immobile.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Borussia Dortmund – Lazio, valevole per la quinta giornata del Gruppo F di Champions League 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Arena (numero 204 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite e 484 del digitale terrestre). La visione in streaming di Borussia Dortmund – Lazio sarà disponibile su Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile su dispositivi come smartphone, tablet e pc. In alternativa si potrà ricorrere a Now TV, previo acquisto di uno dei pacchetti dedicati.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund – Lazio

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Bürki; Can, Hummels, Akanji; Morey, Witsel, Dahoud, Passlack; Sancho, Reyna; Haaland. Allenatore: Favre

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi

STADIO: Signal Iduna Park