Copa America, Brasile – Paraguay 0-0 (4-3 d.c.r): il tabellino del match

Il tabellino del match Brasile – Paraguay 0-0 (4-3 d.c.r) il risultato finale, la Seleção vola in semifinale!

PORTO ALEGRE – Si aprono con la vittoria del Brasile sul Paraguay i quarti di finale della Copa America 2019. La Seleção ha la meglio ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sullo 0-0, ed accede alle semifinali dove incontrerà la vincente di Argentina – Venezuela, in campo questa sera alle ore 21:00. Tanta fatica per la Nazionale di Tite, che dopo un primo tempo privo di occasioni, sale in cattedra e crea numerose palle gol, senza concretizzarle. Il Paraguay nella ripresa rimane in dieci per l’espulsione di Fabian Balbuena e si rintana nella propria metà campo, trascinando la partita ai calci di rigore che vedono trionfare gli avversari.

Il tabellino del match

BRASILE (4-3-3): Alisson; Dani Alves (40′ st Paquetà), Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luis (1′ st Alex Sandro); Arthur, Allan (26′ st Willian), Coutinho; Gabriel Jesus, Everton, Firmino. CT: Tite

PARAGUAY (4-3-3): Fernandez; Piris, Gomez, Balbuena, Alonso; Sanchez (33′ st Escobar), Ortiz, Almiron; Perez (31′ st Rojas), Gonzalez, Arzamendia (16′ st Valdez). CT: Berizzo

Reti: –

Ammonizioni: Arzamendia, Piris, Alonso (P); Filipe Luis, Firmino, Arthur (B).

Espulsioni: Balbuena (P)

Recupero: 2′ pt; 7′ st.

Arbitro: Roberto Tobar (Cile)

Stadio: Arena do Gremio, Porto Alegre