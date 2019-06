Ecco la sentenza del TAS di Losanna: Milan fuori dall’Europa League

La società rossonera non parteciperà alla prossima edizione dell’Europa League, poco fa il comunicato ufficiale da parte del TAS di Losanna.

LOSANNA – Doccia fredda per il Milan e per tutto l’ambiente rossonero. Poco fa è arrivata la sentenza da parte del TAS di Losanna che ha escluso la squadra di Giampaolo dalla prossima edizione dell’Europa League per la violazione dei parametri del Fair Play Finanziario (FFP) nel triennio 2015-2017 ed alla luce del monitoraggio del triennio successivo, 2016-2018.. Alla luce di questa sentenza, la Roma accederà direttamente alla fase a gironi dell’Europa League al posto dei rossoneri mentre il Torinosubentrerà nella competizione, partendo dai turni preliminari.