I suggerimenti per le scommesse sulle partite di sabato sono dedicati ai Mondiali femminili, alla Coppa d’Africa e alla Copa America

Venerdì 29 giugno si disputano due gare valide per i quarti di finale dei Mondiali femminili: in campo anche le azzurre Due sfide, invece, per la terza giornata della Coppa d’Africa e altrettante per i quarti di finale della Copa America. I pronostici di oggi riguardano proprio questi sei incontri, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Camerun – Ghana under 2,5 (ore 19.30)

Incontro valevole per la seconda giornata del Gruppo F della Coppa d’Africa. Nella partita di esordio il Camerun di Clarence Seedorf ha battuto la Guinea Bissau mentre il Ghana ha pareggiato con il Benin.

Benin – Guinea Bissau 1 (ore 22)

Incontro valevole per la seconda giornata del Gruppo F della Coppa d’Africa. Nella partita di esordio il Benin ha pareggiato contro il Benin mentre la Guinea Bissau ha perso dal Camerun.

Italia – Olanda over 2,5 (ore 15)

Match valido per i quarti di finale del Mondiale di calcio femminile. Agli ottavi la Nazionale di Milena Bertolini ha batuto la Cina mentre l’Olanda ha avuto la meglio contro il Giappone.

Germania – Svezia 1 (ore 18.30)

Match valido per i quarti di finale del Mondiale di calcio femminile. Ai quarti di finale la Germania ha eliminato la Nigeria mentre la Svezia ha avuto la meglio sul Canada.

Colombia – Cile under 2,5 (ore 1.00)

Gara valida per i quarti di finale della Copa America. La Colombia ha vinto il Gruppo B a punteggio pieno mentre il Cile è arrivato secondo nel girone C, dietro Uruguay.

Uruguay – Perù 1 (ore 21)

Match valido per i quarti di finale della Copa America. L’Uruguay ha vonto il gruppo C mentre il Perù si è quallificato come migliore terza squadra.

