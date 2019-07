Copa America, Brasile-Perù: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Brasile-Perù: incontro valevole per la finale della Copa America 2019, calcio d’inizio del match alle ore 22.

RIO DE JANEIRO – Tra poco faranno il loro ingresso in campo Brasile e Perù nel match valevole per la finale della Copa America 2019. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-2-3-1 per entrambe le squadre: nel Brasile Gabriel Jesus, Coutinho ed Everton alle spalle di Firmino mentre nel Perù spazio a Carrillo, Cueva e Flores alle spalle di Guerrero.

Le formazioni ufficiali di Brasile-Perù

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Casemiro, Arthur; Gabriel Jesus, Coutinho, Everton; Firmino. Commissario tecnico: Tite.

PERU’ (4-2-3-1): Gallese; Advincula, Zambrano, Abram, Trauco; Yotun, Tapia; Carrillo, Cueva, Flores; Guerrero. Commissario tecnico: Ricardo Gareca