Brasile-Perù 3-1, il tabellino: la Selecao vince la Copa America

Il tabellino di Brasile-Perù 3-1 il risultato finale, i padroni di casa vincono la nona Copa America della loro storia grazie ad Everton, Gabriel Jesus e Richarlison.

RIO DE JANEIRO – Il Brasile vince la Copa America 2019. Nella finale di Rio de Janeiro i padroni di casa battono 3-1 uno stoico Perù affermandosi per la nona volta in questa competizione. Primo tempo elettrico con i padroni di casa che passano in vantaggio con Everton, Guerrero pareggia su rigore ma Gabriel Jesus riporta subito in avanti la squadra di Tite. Nella seconda frazione lo stesso Gabriel Jesus lascia in dieci i suoi ma nel finale Richarlison chiude i conti su calcio di rigore. Il Brasile festeggia, la Copa America si tinge di verde-oro.

Brasile-Perù 3-1: il tabellino del match

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Casemiro, Arthur; Gabriel Jesus, Coutinho (77′ Militao), Everton; Firmino (75′ Richarlison). Commissario tecnico: Tite.

PERU’ (4-2-3-1): Gallese; Advincula, Zambrano, Abram, Trauco; Yotun (78′ Ruidiaz), Tapia (82′ Gonzales); Carrillo (86′ Andy Polo), Cueva, Flores; Guerrero. Commissario tecnico: Ricardo Gareca

RETI: 15′ Everton (B), 44′ Rig. Guerrero (P), 45’+3′ Gabriel Jesus (B), 90′ Rig. Richarlison (B)

AMMONIZIONI: Gabriel Jesus, Thiago Silva, Richarlison (B), Tapia, Zambrano, Advincula (P)

ESPULSIONI: Gabriel Jesus (B)

RECUPERO: 3′ nel primo tempo, 5′ nel secondo tempo

STADIO: Maracana