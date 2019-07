Brasile – Perù: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Brasile – Perù: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la finale di Copa America, calcio d’inizio alle ore 22

RIO DE JANEIRO – Domenica 7 luglio alle ore 22 andrà in scena Brasile – Perù, incontro valevole per la finale di Copa America. Da una parte ci sono i padroni di casa che sono arrivati fin qui eliminando Paraguay ed Argentina. Dall’altra parte, invece, c’è la vera sorpresa del torneo con la Nazionale peruviana che ha staccato il pass per la finale di Rio estromettendo, ai quarti di finale, l’Uruguay mentre in semifinale è arrivata la netta vittoria nei confronti del Cile.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 7 luglio alle ore 21.15 le formazioni ufficiali, dalle 22 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI BRASILE – La formazione brasiliana dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Alisson in porta, pacchetto difensivo composto da Dani Alves e Alex Sandro sulle corsie esterne mentre nel mezzo Thiago Silva e Marquinhos. A centrocampo Casemiro in cabina di regia con Arthur e Coutinho mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Willian, Firmino e Gabriel Jesus.

QUI PERU’ – La Nazionale peruviana dovrebbe scendere in campo col 4-2-3-1 con Gallese tra i pali, reparto arretrato formato da Advincula e Trauco sulle fasce laterali mentre nel mezzo Zambrano e Abram. A centrocampo Tapia e Yotun in cabina di regia mentre davanti Carrillo, Cueva e Flores alle spalle dell’unica punta Guerrero.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Brasile – Perù, valevole per la finale di Copa America, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN.

Le probabili formazioni di Brasile – Perù

BRASILE (4-3-3): Alisson; Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro, Arthur, Casemiro, Coutinho, Willian, Firmino, Gabriel Jesus. Allenatore: Tite

PERU’ (4-2-3-1): Gallese; Advincula, Zambrano, Abram, Trauco, Tapia, Yotun, Carrillo, Cueva, Flores, Guerrero. Allenatore: Gareca

STADIO: Maracanà