Werder Brema – RB Lipsia: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Werder Brema – RB Lipsia di Venerdì 30 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la semifinale di andata della DFB Pokal

BREMA – Venerdì 30 aprile 2021, alle ore 20.30, si giocherà Werder Brema – RB Lipsia, semifinale di andata della DFB Pokal. In Bundesliga il Brema viene dalla sconfitta esterna per 3-1 contro l’Union Berlino e in classifica é quattordicesimo con 3o punti; ha inanellato 1 vittorie e 4 sconfitte nelle ultime cinque gare disputate, realizzando 10 gol e subendone 12. Il bilancio del Lipsia é di 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte nelle ultime cinque; ha realizzato 7 reti e ne ha subito 4: viene dalla vittoria casalinga per 2-0 contro il Colonia ed é secondo a quota 64, a sette lunghezze dalla capolista Bayern Monaco. La vincente affronterà chi avrà la meglio tra Dortmund e Kiel. Calciomagazine.net vi offrirà la diretta scritta di Werder Brema – RB Lipsia e gli aggiornamenti in tempo reale. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara.

La cronaca minuto per minuto e tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA]

WERDER BREMEN:. A disposizione:. Allenatore: Florian Kohfeldt.



RB LEIPZIG:. A disposizione:. Allenatore: Julian Nagelsmann.



Reti: al ' pt . Florian Kohfeldt.Julian Nagelsmann.al ' pt .

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Werder Brema – RB Lipsia, semifinale di andata della DFB Pokal, non verrà trasmessa in diretta televisiva o streaming.

Le probabili formazioni di Werder Brema – RB Lipsia

Il Werder Brema dovrebbe optare per un modulo speculare a quello degli avversari con Pavlenka in porta, pacchetto difensivo composto da Toprak, Moisander e Friedl. A centrocampo Eggestein e Gros; sulle corsie Gebre Selassie e Augustinsson. In attacco ci sarà Schimid trequartista alle spalle di Sargent e Rashica. Il RB Lipsia dovrebbe optare per un 3-3-1-3 con Gulacsi in porta, pacchetto difensivo con Halstenberg, Orban e Klostermann. In mediana Kampl affiancato da Adams e Haidara. In attacco come ali Nkunku e Sabitzer ali, Olto trequartista alle spalle di Forsberg unica punta.

WERDER BREMA (3-4-1-2): Pavlenka; Toprak, Moisander, Friedl; Gebre Selassie, Eggestein, Gross, Augustinsson; Schmid; Sargent, Rashica. Allenatore: Kohfeldt

RB LIPSIA (3-3-3-1): Gulasci; Halstenberg, Orban, Klostermann; Adams, Kampl, Haidara, Angelino; Nkunku, Olmo, Sabitzer; Forsberg. Allenatore: Nagelsmann.