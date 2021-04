Southampton – Leicester: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Southampton – Leicester di Venerdì 30 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 34° giornata di Premier League

SOUTHAMPTON – Venerdì 30 aprile 2021, alle ore 21, si giocherà Southampton – Leicester, gara valida per la 34°giornata di Premier League. Il Southampton viene dalla sconfitta esterna per 2-1 contro il Tottenham e in classifica é quindicesimo con 36; ha inanellato 3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime cinque gare disputate, realizzando 7 gol e subendone 8. Il bilancio del Leicester é di 3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime cinque; ha realizzato 8 reti e ne ha subito 6: viene dalla vittoria casalinga per 2-1 contro Crystal Palace ed é terzo a quota 62. La gara di andata si era chiusa sul risultato di 2-0 in favore del Leicester. Calciomagazine.net vi offrirà la diretta scritta di Southampton – Leicester e gli aggiornamenti in tempo reale. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara.

La cronaca minuto per minuto e tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA]

SOUTHAMPTON FC: Allenatore: Ralph Hasenhüttl.



LEICESTER CITY: Allenatore: Brendan Rodgers.



Ralph Hasenhüttl. Brendan Rodgers.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Southampton – Leicester, valido per la 34° giornata di Premier League, verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Gli abbonati Sky potranno seguirla attraverso Sky Go sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, anche soltanto collegandosi al sito ufficiale della piattaforma. C’è inoltre la possibilità di vedere la partita su Now Tv: il servizio di streaming live e on demand di Sky offre infatti la visione di diversi eventi sportivi, fra cui i match di Champions League, a coloro che acquistano uno dei pacchetti offerti.

Le probabili formazioni di Southampton – Leicester

Il Southampton dovrebbe scendere in campo con un 4-4-2 con McCarthy tra i pali, terzini Walker-Peters e Bertrand e al centro della difesa Bednarek e Vestergaard. In cabina di regia Ward-Prowse e Romeu ed esterni Redmond e Minamino. In attacco Ings e Adams. Rodgers si affiderà al 3-4-1-2 con Schmeichel in porta, mentre i tre difensori saranno Fofana, Evans e Soyuncu. Castangne e Pererirà agiranno sull’esterno con Ndidi e Tielemans che stazioneranno nel centro del centrocampo. Maddison darà supporto alle due punte Ihenacho e Vardy.

SOUTHAMPTON (4-4-2): McCarthy; Walker-Peters, Bednarek, Vestergaard, Bertrand; Redmond, Ward-Prowse, Romeu, Minamino; Ings, Adams. Allenatore: Hasenhuttl.

LEICESTER CITY (3-4-1-2):Schmeichel; Fofana, Evans, Soyuncu; Pereira, Ndidi, Tielemans, Castagne; Maddison; Iheanacho, Vardy. Allenatore: Brendan Rodgers