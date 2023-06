Brescia – Cosenza 1-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Brescia – Cosenza di Giovedì 1° giugno 2023 alle ore 20.30 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per il ritorno dei playout di Serie B 2022-2023

BRESCIA – Giovedì 1° giugno 2023, allo Stadio “Mario Rigamonti”, andrà in scena Brescia – Cosenza, gara valida per il ritorno dei playout di Serie B 2022-2023. Calcio di inizio previsto per le ore 20.30. Si riparte dall’1-0 dell’andata in favore dei calabresi, firmato Nasti. In caso di parità in entrambe le gare si procederà con i tempi supplementari ed eventuali con i calci di rigore. Il Cosenza aveva chiuso la regular season al diciassettesimo posto con 40 punti, frutto di nove vittorie, tredici pareggi, sedici sconfitte, trenta gol fatti e cinquantatré subiti. Il Brescia, invece, era arrivato sedicesimo con gli stessi punti, grazie a un percorso di nove partite vinte, tredici pareggiate e sedici perse, trentasei reti realizzate e cinquantasette incassate. jI due confronti in campionato si erano conclusi con il pareggio per 1-1all’andata e col risultato di 2-1 in favore dei lombardi al ritorno. Padroni di casa dati favoriti con segno “1” quotato mediamente 2.00. A dirigere il match sarà Davide Massa della sezione di Imperia, coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio e dal quarto uomo La Penna. Al Var Mazzoleni, assistito da Ayroldi.

Cronaca con tabellino della partita in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: BRESCIA - COSENZA 1-1 (2'T) [AGG. 1-2] SECONDO TEMPO 52' pioggia di fumogeni dalla curva nord! Massa ha sospeso la partita! 50' GOLL DEL COSENZA!! MERONI!!! E' LUI A FAR SOGNARE I SUOI TIFOSI! Colpo di testa in area con palla alla destra di Andrenacci che ha provato a salvarla da terra. Nell'occasione sovrastato Adorni 49' preziosa punizione conquistata da Zilli, fallo di Cistana 48' fallo in attacco per il Cosenza, rientra Adorni dopo le cure mediche 46' lascia il campo Adorni dopo una caduta a seguito di uno scontro di gioco 45' 5 minuti di recupero 45' con il mancino dalla distanza Van de Looi ma non inquadra lo specchio della porta 43' punizione di Galazzi, in area di testa allontana Praszelik 42' in campo Rispoli per Martino 41' colpo di testa in area di Adorni c'è una deviazione della difesa in corner. Sul corner grande intervento di Micai sulla conclusione ravvicinata di Bianchi che ha ricevuto una sponda aerea di Bisoli! Riflesso straordinario con la gamba sinistra 37' guadagna metri Bianchi, falciato da Meroni. Punizione ai 25 metri per il Brescia. Batte Galazzi con Rigione che allontana in area, raccoglie la sfera dal limite Van del Looi ma bolide di destro fuori misura 36' pennellata di Bianchi, troppo lunga per Ayé che in area viene superato dalla traiettoria 34' ci prova dal limite Rodriguez ma trova il muro della difesa 32' giallo a Rodriguez, punito un intervento su Martino 30' in campo Cortinovis per Florenzi 29' BISOLI!!! PAREGGIO DEL BRESCIA!!! Grande spunto in area di Rodriguez, pennellata sul palo opposto per l'esterno destro del compagno e pallone sotto l'incrocio dei pali alla sinistra di Micai 26' break del Cosenza con Praszelik al volo dalla distanza ma non riesce a tenere il pallone basso 25' giallo a Cistana, intervento in ritardo su Martino 24' due corner consecutivi per il Brescia con Bianchi che non riesce a trovare la porta da due passi. Sul secondo tentativo libera la difesa 23' Galazzi dentro per Mangraviti 21' traversa scheggiata da Van de Looi, sinistro quasi da fermo dal limite dell'area e traiettoria che sembrava poter sorprendere Micai! 17' su rimessa laterale lunga dalla destra, prova una conclusione al volo Bianchi ma alza la mira 15' in campo Zilli per D'Urso e Vaisanen per l'infortunato Venturi 14' in campo Bianchi per Listkowski, dentro Van de Looi per Labojko che non la presa bene 14' crampi per Venturi, gioco fermo e staff medico in campo 10' abbozza un pressing il Brescia che sembra andare meglio sulle prime palle in questa ripresa ma un pò troppi errori nella misura dei passaggi 8' fallo in attacco di Martino su Bjorkengren, nuovo possesso per la squadra di casa 6' cross di Florenzi in area ma la difesa bresciana disimpegna calcio d'avvio questa volta battuto dal Brescia che è rimasto con gli stessi 11 del primo tempo ben trovati con il secondo tempo del match, una novità tra gli ospiti con Praszelik per Voca PRIMO TEMPO 47' si chiude con un nulla di fatto il primo tempo tra Brescia e Cosenza. Risultato inchiodato sullo 0-0 di partenza. Ricordiamo che in caso di parità il Cosenza sarebbe salvo mentre con un successo del Brescia con un gol di scarto la sfida proseguirebbe con i tempi supplementari. Ci fermiamo per qualche minuti pronti a commentare la ripresa 45' 2 minuti di recupero 44' conclusione con il mancino di Bisoli quasi dal limite dell'area ma troppo alta 43' cross lungo di Nasti verso il secondo palo ma non c'è nessun compagno in area 39' nuovo giallo, questa volta per Voca 36' bella giocata sulla trequarti di Florenzi, intervento di Labojko in ritardo. Giallo per lui 35' tentativo da fuoriarea di Labojko ma non inquadra lo specchio della porta 34' punizione di D'Urso, in area Andrenacci in uscita con un piccolo brivido si impossessa del pallone 32' proteste per Nasti che si prende un giallo 30' traversone di Bjorkengren per il colpo di testa in area di Mangraviti che alza la mira 27' verticalizzazione su Rodriguez, ottimo anticipo di Meroni al limite dell'area 22' apertura su Florenzi, cross basso in area intercettato dalla difesa e sulla ripartenza del Brescia costretto a spendere un giallo Martino, trattenuta vistosa a centrocampo su Listkowski 19' bolide di Listkowski dai 25 metri, Micai si tuffa sulla sua sinistra per deviare quindi tap in di Rodriguez sul fondo sul disturbo di Meroni! 18' lungo lancio di Rigione direttamente tra le braccia di Andrenacci, prosegue la fase di studio 12' spinta di Martino da dietro su Bisoli, solo richamo verbale da parte dell'arbitro 9' ripartenza del Cosenza con Florenzi ma conclusione centrale di Nasti bloccata da Andreanacci 6' cross teso di Rodriguez, in area allontana la difesa ospite 4' cross dal limite dell'area di Karacic verso il secondo palo da dimenticare e palla sul fondo 2' lancio errato di D'Orazio, costretto a intervenire come libero aggiunto fuoriarea Micai Si parte! TABELLINO BRESCIA (4-3-3): Andrenacci, Karacic, Adorni, Rodriguez, Aye, Mangraviti (dal 23' st Galazzi), Cistana, Labojko (dal 14' st Van De Looi), Bjorkengren, Bisoli, Listkowski (dal 14' st Bianchi). A disposizione: Lezzerini, Van De Looi, Galazzi, Ndoj, Adryan, Niemeijer, Bianchi, Olzer, Pace, Scavone. Allenatore: Gastaldello COSENZA (4-3-2-1): Micai; Martino (dal 42' st Rispoli), Meroni, Venturi (dal 15' st Vaisanen), D'Orazio; Rigione, Voca (dal 1' st Praszelik), Florenzi (dal 30' st Cortinovis); D'Urso (dal 15' st Zilli), Brescianini; Nasti. A disposizione: Marson, Rispoli, Calò, Kornvig, Vaisanen, Finotto, Praszelik, Marras, La Vardera, Zilli, Arioli, Cortinovis. Allenatore: Viali A disposizione: Marson, Rispoli, Calò, Kornvig, Vaisanen, Finotto, Praszelik, Marras, La Vardera, Zilli, Arioli, Cortinovis. Allenatore: Viali Reti: al 29' st Bisoli Ammonizioni: Florenzi, Nasti, Labojko, Voca, Cistana, Rodriguez Recupero: 2 minuti nel primo tempo, 5 minuti nella ripresa

Formazioni ufficiali di Brescia – Cosenza

BRESCIA (4-3-3): Andrenacci, Karacic, Adorni, Rodriguez, Aye, Mangraviti, Cistana, Labojko, Bjorkengren, Bisoli, Listkowski. A disposizione: Lezzerini, Van De Looi, Galazzi, Ndoj, Adryan, Niemeijer, Bianchi, Olzer, Pace, Scavone. Allenatore: Gastaldello

COSENZA (4-3-2-1): Micai; Martino, Meroni, Venturi, D’Orazio; Rigione, Voca, Florenzi; D’Urso, Brescianini; Nasti. A disposizione: Marson, Rispoli, Calò, Kornvig, Vaisanen, Finotto, Praszelik, Marras, La Vardera, Zilli, Arioli, Cortinovis. Allenatore: Viali

I convocati del Cosenza

Portieri: Micai, Lai, Marson

Difensori: Rispoli, Rigione, D’Orazio, Meroni, Vaisanen, Venturi, Martino, La Vardera

Centrocampisti: Brescianini, Calò, Kornvig, Praszelik, Florenzi, Voca, Prestianni, Cortinovis

Attaccanti: D’Urso, Finotto, Nasti, Marras, Zilli, Arioli

La presentazione del match

QUI BRESCIA – Gastaldello dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3, con Andrenacci tra i pali e con una retroguardia formata dalla coppia centrale Cistana-Adornie da Karacic e Mangraviti sulle fasce. A centrocampo Bisoli, Labojko e Bjorkengren, Davanti Ayé e Bianchi supportati dall’unico trequartista Rodriguez.

QUI COSENZA – Breda dovrebbe rispondere col modulo 4-3-2-1 con Micai in porta e una difesa a quattro formata da Martino, Meroni, Venturi e D’Orazio. In mezzo al campo Praszelik, Voca e Florenzi. Unica punta Zilli, supportata dai trequartisti Marras e Cortinovis.

Le probabili formazioni di Brescia – Cosenza

BRESCIA (4-3-3): Andrenacci; Karacic, Cistana, Adorni, Mangraviti; Bisoli, Labojko, Bjorkgren; Rodriguez, Bianchi, Ayé. Allenatore: Gastaldello.

COSENZA (4-3-2-1): Micai; Martino, Meroni, Venturi, D’Orazio; Praszelik, Voca, Florenzi; Marras, Cortinovis; Zilli. Allenatore: Viali.

Dove vedere la partita in tv e streaming

