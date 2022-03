Brescia – Perugia 0-0: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Brescia – Perugia di martedì 1 marzo 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 27a giornata di Serie B

BRESCIA – Allo stadio Mario Rigamonti, martedì 1 marzo, alle ore 18:30, si disputerà Brescia – Perugia, match valido per la ventisettesima giornata di Serie B. Il Brescia ha bisogno dei tre punti per agguantare le prime due squadre della classifica, Lecce e Cremonese. L’ultimo risultato ottenuto, però, non fa ben sperare: la formazione di Filippo Inzaghi non è andata oltre all’1-1 in casa del Como nel derby lombardo. Non solo davanti però, perché il Brescia deve guardare anche le squadre dietro: il Benevento è a soli due punti di distanza, grazie all’ultima vittoria ottenuta proprio contro il Perugia. La formazione lombarda, invece, ha subito un arresto proprio a causa dei giallorossi. La sconfitta casalinga ha fermato la squadra da quattro risultati utili consecutivi, tre vittorie e un pareggio (ottenuto contro la Cremonese). Per quanto riguarda gli sconti diretti, tra i numerosi spicca la vittoria del Perugia ottenuta nella partita d’andata di questo campionato con la rete segnata da De Luca su calcio di rigore. Le quote, però, danno favorito il Brescia a 2.15, mentre pareggio e vittoria del Perugia sono mediamente più alte (3.00 il pareggio, 3.75 il 2).

BRESCIA: Adorni D., Aye F., Bisoli D., Cistana A., Joronen J. (Portiere), Karacic F., Leris M., Mangraviti M., Moreo S., Palacio R., Proia F.. A disposizione: Andreoli L., Bajic R., Behrami V., Bertagnoli M., Bianchi F., Huard M., Pajac M., Papetti A., Perilli S. (Portiere), Spalek N., Tramoni M., Van de Looi T. Allenatore: Inzaghi F..



PERUGIA: Beghetto A., Burrai S., Chichizola L. (Portiere), Curado M., Dell'Orco C., De Luca M., D'Urso C., Ferrarini G., Olivieri M., Segre J., Sgarbi F.. A disposizione: Angella G., Carretta M., Falzerano M., Ghion A., Lisi F., Matos, Megyeri G. (Portiere), Murgia A., Santoro S., Zaccagno A. (Portiere), Zanandrea G. Allenatore: Alvini M..



Reti:



Ammonizioni: al 17' pt Ferrarini G. (Perugia).

L’arbitro di Brescia – Perugia

Il fischietto della partita tra Brescia e Perugia, valido per la ventisettesima giornata di campionato di Serie B, è stato affidato all’arbitro Miele. I due assistenti sono Del Giovane e Lanotte, mentre il quarto uomo designato è Di Graci. Al Var c’è Mazzoleni e Imperiale come suo assistente.

La presentazione del match

QUI BRESCIA – Per questo match Filippo Inzaghi si affida al 4-3-3. In difesa ci sono Karacic, Cistana, Mangraviti e Pajac. In attacco, invece, Moreo come punta centrale e Tramoni e Ayé sugli esterni, pronti però a dare supporto anche in area di rigore

QUI PERUGIA – Alvini, a differenza del suo avversario, sceglie un 3-5-2, schierando in difesa Sgarbi, Angella e Dell’Orco. Nel reparto offinsivo non può mancare De Luca, arrivato a quota nove gol in questo campionato; con lui Olivieri.

Le probabili formazioni di Brescia – Perugia

BRESCIA (4-3-3): Joronen; Karacic, Cistana, Mangraviti, Pajac; Bertagnoli, Van de Looi, Bisoli; Tramoni, Moreo, Ayé. Allenatore: Filippo Inzaghi

PERUGIA (3-5-2): Chichizola; Sgarbi, Angella, Dell’Orco; Falzerano, D’Urso, Burrai, Santoro, Lisi; Olivieri, De Luca. Allenatore: Massimiliano Alvini

Dove vederla in TV ed in streaming

La partita tra Brescia e Perugia, valida per la ventisettesima giornata di Serie B 2021/2022, verrà trasmessa martedì 1 marzo alle ore 18:30 da Dazn, sia sull’app che sul sito ufficiale. Il match sarà visibile anche tramite la diretta gol della Serie B trasmessa da Sky, sul canale Sky Sport calcio; è possibile seguire la diretta streaming sulle app di Sky Go e Now.