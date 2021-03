Brescia – Pordenone: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Brescia – Pordenone di Venerdì 2 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 31° giornata di Serie B

BRESCIA – Venerdì 2 aprile 2021 , alle ore 19:00 scenderanno in campo Brescia – Pordenone per la 31° giornata del campionato di Serie B. La gara di andata, giocata il 15 dicembre 2020, era terminata con il punteggio di 1-1. Il Brescia ha i favori del pronostico con i bookmakers che danno la vittoria a 2.15. Il Brescia , nelle ultime cinque partite, ha un bilancio fatto di 4 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta; ha segnato 5 gol e ne ha subito 1. Il bilancio del Pordenone é invece di 0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime 5; 1 rete fatta e 7 subite. Il match potremo seguirlo in diretta a partire dall’uscita delle formazioni ufficiali quindi la cronaca dalle ore 19:00 con aggiornamento del risultato e dei principali fatti. Sguardo all’attuale classifica di Serie B dove comanda l’Empoli con 59 punti, in seconda posizione troviamo il Lecce con 52 e la Salernitana con 51 .

La cronaca e tabellino minuto per minuto

Dove vedere la partita in TV e streaming

Il match Brescia – Pordenone, valido per la 31° giornata del campionato Serie B , sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno seguire la gara da PC, tablet e smarphone sul sito di DAZN. e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Le probabili formazioni di Brescia – Pordenone

Il Brescia dovrebbe optare invece per un 4-3-1-2 con Joronen tra i pali, terzini Karacic e Martella e al centro Chancellor e Cistana. In cabina di regia Labojko con Bjarnason e Bisoli. In attacco Jagiello sulla trequarti dietro a Donnarumma e Aye. Il Pordenone dovrebbe scendere in campo con un 4-3-1-2, con Perisan tra i pali, terzini Vogliacco e Chrzanowski e in mezzo Barison e Camporese. In cabina di regia Misuraca con interni Zammarini e Magnino. In attacco Mallamo trequartista dietro a Ciurria e Musiolik.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Karacic, Chancellor, Cistana, Pajac; Bisoli, Van de Looi, Bjarnason; Spalek; Donnarumma, Aye. Allenatore: Clotet

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Vogliacco, Barison, Camporese, Chrzanowski; Zammarini, Misuraca, Magnino; Mallamo; Ciurria, Musiolik. Allenatore: Tesser.