Brescia – SPAL: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Brescia – SPAL del 19 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A

BRESCIA – Nella serata di domenica 19 luglio, alle ore 19:30 avrà luogo Brescia – SPAL, gara valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. Da una parte ci sono i padroni di casa che sono reduci dalla pesantissima sconfitta esterna per 6-2 nel derby lombardo disputato con l’Atalanta ed in classifica occupano la penultima posizione solitaria con 21 punti. Dall’altra parte troviamo l’undici di Ferrara che è reduce dal tonfo casalingo contro l’Inter ed è attualmente il fanalino di coda della massima divisione italiana.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

BRESCIA-SPAL IN DIRETTA Domenica 19 luglio alle ore 18.30 le formazioni ufficiali, dalle 19.30 la cronaca diretta della partita.

La presentazione del match

QUI BRESCIA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Andrenacci tra i pali, pacchetto arretrato composto da Papetti e Chancellor, mentre sulle fasce ci saranno Sabelli e Mateju. A centrocampo Tonali agirà in cabina di regia mentre Bjarnason e Dessena saranno le due mezze ali. Inoltre, Spalek agirà a sostegno del duo Torregrossa-Donnarumma. Le rondinelle vorranno ottenere i tre punti in questa sfida casalinga per provare a fiocarsi le residue chances di tirarsi fuori dalla zona retrocessione.

QUI SPAL – Gli ospiti potrebbero scendere in campo con il 4-4-2 varato da Di Biagio con Letica in porta e la linea difensiva formata da Cionek, Vicari, Bonifazi e Sala. Al centro della linea mediana, invece, ci saranno Missiroli e Dabo con D’Alessandro e Strefezza sulle linee laterali. Infine, il reparto offensivo vedrà il tandem formato da Floccari e Petagna. Per gli ospiti potrebbe essere l’ultima chiamata per la sfida salvezza.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Brescia – SPAL, valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso mercoledì 15 luglio, alle ore 19:30 in diretta ed in esclusiva su su Sky Sport (canale 254). Inoltre, sarà possibile assistere a Brescia – SPAL in diretta streaming su Sky Go tramite pc, tablet e smartphone.

Le probabili formazioni di Brescia – SPAL

BRESCIA (4-3-1-2): Andrenacci; Sabelli, Papetti, Chancellor, Mateju; Tonali, Bjarnason, Dessena; Spalek; Torregrossa, A. Donnarumma. Allenatore: López

SPAL (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Sala; D’Alessandro, Missiroli, Dabo, Strefezza; Floccari, Petagna. Allenatore: Di Biagio

STADIO: Mario Rigamonti di Brescia