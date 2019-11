Serie A, Brescia – Torino: le formazioni ufficiali dalle 14,15

Le formazioni ufficiali di Brescia – Torino: gara valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

BRESCIA – Tutto pronto al Rigamonti per l’incontro tra Brescia – Torino, incontro della dodicesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. I lombardi scendono in campo con il 4-3-1-2, Aye e Balotelli il tandem d’attacco supportati da Spalek mentre i piemontesi si schierano in campo con il 3-5-2: Verdi e Belotti la coppia d’attacco. La gara sarà arbitrata dal signor Guida della sezione di Torre Annunziata.

Le formazioni ufficiali di Brescia – Torino

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Magnani, Mateju, Bisoli, Tonali, Romulo, Spalek, Aye, Balotelli. Allenatore: Grosso [in attesa dell’ufficialità]

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Lyanco, Laxalt, Baselli, Rincon, Meite, Ansaldi, Verdi, Belotti. Allenatore: Mazzarri [in attesa dell’ufficialità]

STADIO: Mario Rigamonti