In Serie A tre anticipi con Inter e Napoli in campo. In Bundesliga spicca la sfida Bayern Monaco-Borussia Dortmund. Tutti i risultati del 9 novembre 2019

Sabato 9 novembre giornata ricca di incontri in particolare nei campionati europei dove seguiremo più da vicino quello italiano. In Serie A webcronaca a partire dalle 15 con Brescia – Torino per proseguire con Inter – Hellas Verona e Napoli Genoa. C’è anche la B con Empoli – Pescara, tra i match più attesi della giornata cadetta. In Bundesliga spicca la sfida tra Bayern Monaco-Borussia Dortmund. Prima di andare a vedere i risultati del giorno aggiornati in tempo reale sguardo ai match che si sono già disputati. Partiamo dalla Superliga con il successo esterno dell’Atletico Tucuman sull’Union Santa Fe grazie a una rete di Diaz al 29′ del primo tempo su assist di Lotti. Nella Lega Messico 3-2 del Monarcas sul Puebla mentre vincono fuori casa il Club America, 5-0 sul Veracruz e il Moterrey, 4-0 sul Tijuana. Per le amichevoli tra nazionali 2-1 dell’Australia sul Chile per il calcio femminile. Passiamo proprio all’A-League australiana con l’1-1 tra Necastle Jets e Perth Glory e il 2-1 del Western United sul WS Wanderers. Nella Coppa di Francia 2-1 del Saint Georges sul Cayenne. Nel campionato Primavera 1 4-0 esterno del Genoa sulla Fiorentina mentre nella Primavera 2 successi casalinghi per Crotone (3-2 sul Benevento), Frosinone (2-1 sul Lecce), Trapani (3-0 sul Pisa), pareggi tra Livorno e Juve Stabia (0-0) e tra Salernitana e Ascoli (1-1). In trasferta passa solo l’Udinese, 2-1 sullo Spezia.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]