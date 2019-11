Napoli – Genoa: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Napoli – Genoa del 9 novembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45

NAPOLI – Sabato 9 novembre alle ore 20.45 andrà in scena Napoli – Genoa, incontro valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte ci sono i partenopei che stanno vivendo uno dei momenti più complicati della loro storia recente. Momento negativo sotto tutti gli aspetti per la squadra di Ancelotti che, in campionato, viene dalla sconfitta di Roma e in classifica occupa il settimo posto con 18 punti. Dall’altra parte c’è il Grifone che è reduce dalla sconfitta interna contro l’Udinese e in classifica occupa la terzultima posizione con 8 punti.

La cronaca minuto per minuto

Sabato 9 novembre alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI NAPOLI – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-4-2 con Meret in porta, pacchetto difensivo composto da Di Lorenzo e Luperto sulle corsie esterne mentre nel mezzo Manolas e Koulibaly. A centrocampo Fabian Ruiz ed Elmas in cabina di regia con Callejon e Insigne sulle corsie esterne mentre davanti spazio alla coppia d’attacco formata da Lozano e Mertens.

QUI GENOA – Thiago Motta dovrebbe schierare i suoi col 4-2-3-1 con Radu tra i pali, pacchetto difensivo composto da Ghiglione e Ankersen sulle corsie esterne mentre nel mezzo Romero e Zapata. A centrocampo Schone e Radovanovic in cabina di regia mentre davanti terzetto formato da Agudelo, Pandev e Kouamè alle spalle di Pinamonti.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Napoli – Genoa, valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Napoli – Genoa

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Luperto, Callejon, Fabian Ruiz, Elmas, Insigne, Lozano, Mertens. Allenatore: Ancelotti

GENOA (4-2-3-1): Radu; Ghiglione; Romero, Zapata, Ankersen; Schone, Radovanovic; Agudelo, Pandev, Kouame, Pinamonti. Allenatore: Thiago Motta

STADIO: San Paolo