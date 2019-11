Genoa – Udinese: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Genoa – Udinese del 3 novembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

GENOVA – Oggi pomeriggio, domenica 3 novembre alle ore 15 andrà in scena Genoa – Udinese, match valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. I grifoni vengono da due sconfitte esterne contro Parma e Juventus, intervallate dalla vittoria interna contro il Brescia e in classifica occupa quartultima posizione in solitaria con 8 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono i friulani che vengono da una vittoria di misura contro il Torino e da due sconfitte pesanti consecutive contro Atalanta e Roma. In classifica occupano la quattordicesima posizione in solitaria con 10 punti. Dirigerà l’incontro il signor Pasqua della sezione di Tivoli.

Domenica 3 novembre alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI GENOA – Thiago Motta dovrebbero scendere in campo con il 4-2-3-1 con Radu in porta, pacchetto difensivo composto da Ghiglione e Ankersen sulle corsie laterali mentre nel mezzo Romero e Zapata. A centrocampo Schone e Radovanovic in cabina di regia mentre davanti terzetto composto da Agudelo, Gumus e Kouamé alle spalle di Pinamonti.

QUI UDINESE – Ipotizziamo che il modulo rimanga il 3-5-2 con Musso in porta, reparto difensivo formato da Becao, Ekong e Samir. A centrocampo Mandragora in regia con De Paul e Fofana mezze ali mentre sugli esterni agiranno Pussetto e Sema. Il tandem offensivo sarà Okaka e Nestorovski

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Genoa – Udinese, valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky e su Sky Go.

Le probabili formazioni di Genoa – Udinese

GENOA (4-2-3-1): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Ankersen; Schone, Radovanovic; Agudelo, Gumus, Kouamé; Pinamonti. Allenatore: Thiago Motta

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Samir; Pussetto, De Paul Mandragora, Fofana, Sema; Nestorovski, Okaka. Allenatore: Gotti

STADIO: Luigi Ferraris