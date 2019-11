Genoa – Udinese, le formazioni ufficiali del match

GENOVA – Tutto è pronto alla Stadio Luigi Ferraris, in una giornata piovosa e tipicamente autunnale, per l’inizio di Genoa – Udinese, gara valida per l’unidcesima giornata del Campionato di Serie A 2019-2020. Il Genoa di Thiago Motta, dopo la bella prestazione a Torino contro la Juventus, cerca conferme contro una Udinese in crisi di identità dopo avere subito 11 gol in 180′, che sono costati la panchina a Tudor. I rossoblu hanno punti, i friulani 10. Calcio di inizio alle ore 15. Le formazioni ufficiali aranno comunicate attornno alle ore 14.

Genoa (4-2-3-1): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Ankersen; Schone, Agudelo; Pandev, Saponara, Kouamé; Pinamonti. Allenatore: Motta

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; Opoku, Mandragora, Walace, De Paul, Sema; Nestorovski, Okaka. Allenatore: Gotti.

