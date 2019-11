Serie A, Lecce – Sassuolo: le formazioni ufficiali. Giocano Kyriakopoulos e Lapadula

Le formazioni ufficiali di Lecce – Sassuolo: gara valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

LECCE – Tutto pronto al Via del Mare per l’incontro tra Lecce – Sassuolo, gara valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. I salentini scenderanno in campo con il 4-3-2-1, Babacar unica punta supportato da Mancosu e Lapadula mentre gli emiliani scenderanno in campo con il 4-3-3: Berardi, Defrel e Boga il tridente offensivo. La gara sarà arbitrata dal signor Ros della sezione di Pordenone.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Tabanelli, Petriccione, Majer; Mancosu, Lapadula; Babacar. A disposizione: Rimoli, Vigorito, Riccardi, Rispoli, Dell’Orco, Benzar, Falco, Shakhov, Imbula, Vera, La Mantia, Dubickas. Allenatore: Liverani

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang, Traoré; Berardi, Defrel, Boga. A disposizione: Turati, Russo, Magnanelli, Duncan, Djuricic, Peluso, Muldur, Raspadori, Tripaldelli, Piccinini, Ghion. Allenatore: De Zerbi