Atalanta-Cagliari 0-2, il tabellino: grande vittoria dei sardi

Il tabellino di Atalanta-Cagliari 0-2 il risultato finale: autorete di Pasalic e gol di Oliva per il successo della squadra di Maran.

BERGAMO – Nel match valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A il Cagliari vince a Bergamo battendo l’Atalanta 2-0. Successo meritato per la formazione sarda che sblocca la situazione con un’autorete di Pasalic nel primo tempo e chiude i conti nella ripresa con Oliva. Vittoria di fondamentale importanza per il Cagliari che aggancia proprio l’Atalanta al quarto posto con 21 punti.

Atalanta-Cagliari 0-2: il tabellino del match

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Toloi, Palomino, Castagne, Freuler, Pasalic, Gosens (46′ Hateboer), Gomez (46′ Malinovskyi), Ilicic, Muriel (78′ Barrow). Allenatore: Gasperini

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Klavan, Pisacane, Lykogiannis, Castro (88′ Ionita), Oliva, Rog (71′ Nandez), Nainggolan, Joao Pedro, Simeone (85′ Cerri). Allenatore: Maran

RETI: 32′ Aut. Pasalic (C), 58′ Oliva (C)

AMMONIZIONI: Rog, Lykogiannis, Oliva (C), Malinovskyi, Toloi (A)

ESPULSIONI: Ilicic (A)

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: Gewiss Stadium