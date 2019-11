Lecce – Sassuolo: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Lecce – Sassuolo del 3 novembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

LECCE – Oggi pomeriggio 3 novembre alle ore 15 andrà in scena Lecce – Sassuolo, match valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte ci sono i salentini che vengono da tre pareggi consecutivi contro Milan e Juventus e Sampdoria ed in classifica occupano il sedicesimo posto con 9 punti conquistati. Dall’altra parte, invece, ci sono gli emiliani che vengono da due sconfitte interne consecutivi contro Inter e Fiorentina, intervallate dalla vittoria di misura esterna contro il Verona ed in classifica occupano la quindicesima posizione con 9 punti conquistati ed una partita in meno. Dirigerà l’incontro il signor Ros della sezione di Pordenone.

La presentazione del match

QUI LECCE – Sono tre gli indisponibili per Liverani con Tachtsidis squalificato e dovrebbe mandare in campo i suoi con il 4-3-2-1. In porta Gabriel, pacchetto difensivo composto da Rispoli e Calderoni sulle corsie laterali mentre nel mezzo Rossettini e Lucioni. A centrocampo Shakhov sarà adattato in cabina di regia con Tabanelli e Petriccione mezze ali mentre davanti ci sarà Babacar unica punta supportato da Falco e Mancosu.

QUI SASSUOLO – Tanti gli indisponibili per De Zerbi che dovrebbe schierare la sua squadra col 4-3-3 con Consigli in porta, reparto difensivo formato da Toljan e Peluso sulle corsie esterne mentre nel mezzo Marlon e Romagna. A centrocampo Obiang con Duncan e Traoré mezze ali. Il tridente offensivo sarà composto da Caputo punta centrale con Berardi e Djuricic esterni d’attacco. Potrebbe vincere il ballottaggio Boga su Djuricic.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Lecce – Sassuolo, valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN

Le probabili formazioni di Lecce – Sassuolo

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Tabanelli, Shakhov, Petriccione; Mancosu, Falco; Babacar. Allenatore: Liverani

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Peluso; Duncan, Obiang, Traoré; Berardi, Caputo, Djuricic. Allenatore: De Zerbi

STADIO: Via del Mare