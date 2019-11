RISULTATO FINALE: ROMA - NAPOLI 2-1

SECONDO TEMPO

6' Va Milik, pallone toccato dalla barriera. Finisce la partita. Vince la Roma.

95' Punizione per il Napoli e rosso per Cetin che viene espulso per doppia ammonizione.

94' Napoli che tenta il tutto per tutto per trovare il pareggio.

92' Prezioso corner per la Roma ovviamente cercano di tenere il pallone li vicino la bandierina. Ammoniti Cetin per fallo su Lozano ed ammonito Under per proteste.

90' Zielinski vicinissimo al pareggio, tiro a giro di destro che esce di poco alla sinistra di Pau Lopez. Ci sono 6 minuti di recupero.

89' Check dal Var. Nulla di irregolare, si rigioca.

88' Ecco il cambio: entra Santon ed esce Pastore.

87' Ammonito Milik per fallo su Veretout

86' Sta per entrare Santon per Pastore.

85' Ammonito Spinazzola per fallo di ripartenza su Younes.

84' Chiude ancora Koulibaly sul cross di Spinazzola. Corner per la Roma.

82' Gol di Dzeko, ma l'attaccante è in offside. Esce Insigne ed entra Younes.

81' Affondo di Perotti ma Koulibaly chiude e manda in corner.

80' Esce Zaniolo ed entra Under.

79' Il Napoli chiede il rigore per fallo su Lozano, ma probabilmente è fuori area il fallo di Veretout, l'arbitro lascia giocare.

78' Ammonito Mario Rui per fallo su Cetin.

77' Veretout calcio di precisione di interno piede ma Meret para.

76' Esce Kluivert ed entra Perotti.

75' Ammonito Kluivert per fallo su Di Lorenzo. Ammonito anche Di Lorenzo nel contrasto con Kluivert.

74' Zaniolo chiede il rigore, ma secondo l'arbitro va lui su Mario Rui.

73' Miracolo di Meret su colpo di testa di Pastore, ma Kolarov era in offside.

71' MILIK!!! Accelerazione di Lozano sulla destra che crossa basso per Milik, timido l'intervento di Cetin che tocca di poco la palla, Ma Milik a porta vuota segna.

70' Corner per il Napoli. Parte Insigne, spazza la difesa giallorossa, prende palla Fabian Ruiz che tenta la conclusione, a lato sul fondo di molto.

69' Si riparte

67' PARTITA SOSPESA PER INIZIATIVA DELL'ARBITRO DOPO L'ANNUNCIO DELLO SPEAKER.

64' Entra Llorente ed esce Mertens.

63' Atteggiamenti razziali contro la città di Napoli. L'arbitro potrebbe anche sospendere il match.

62' Corner per la Roma. Napoli in difficoltà.

59' Conclusione di Kluivert dal limite, prende la traversa piena.

57' Fallo di Insigne su Cetin. Entra Lozano ed esce Callejon.

54' Va Veretout dal dischetto. RETE!!! C'era arrivato Meret ma entra in rete la sfera.

54' Calcio di rigore per la Roma. Mario Rui con braccio molto largo sul cross di Pastore.

53' Corner per la Roma. Veretout in mezzo ma mette fuori Di Lorenzo.

48' Bel lancio di Mario Rui per Milik che sorprende la difesa giallorossa, recupera Cetin che vede l'uscita di Pau Lopez che blocca a terra.

46' Gran botta di Kolarov, la sfera finisce fuori sul fondo.

Toccherà il primo pallone di questo secondo tempo la Roma. Si riparte!!!

A Roma sta piovendo forte, ma il manto erboso mantiene bene.

Le squadre stanno rientrando sul terreno di gioco per l'inizio del secondo tempo. Non ci saranno cambi in entrambe le squadre.

PRIMO TEMPO

47' Finisce il primo tempo. Roma in vantaggio, rigore parato da Kolarov e due legni colpiti dal Napoli nella stessa azione.

44' Ci saranno 2 minuti di recupero.

43' Mertens palla alta sopra la traversa, su un retropassaggio di testa di Callejon, l'inserimento di Mertens completamente scoordinato manda alto.

42' Zielinski guadagna una punizione. Va Mertens sul pallone, Mancini di testa manda lontano.

40' Traversa di Milik e palo di Zielinski nella stessa azione. Cross di Mertens per l'attaccante che di testa stampa il pallone sulla traversa, sulla ribattuta Smalling spazza al limite e Zielinski di prima intenzione manda un tiro rasoterra a sbattere sulla base del palo alla destra di Pau Lopez.

37' Bel cross di Kolarov sul secondo palo per Zaniolo che di prima intenzione con il corpo all'indietro manda la sfera alta sul fondo.

34' Insigne tira un bel destro a giro sul primo palo, Pau Lopez è attento e manda in corner. Dalla bandierina spazza la difesa giallorossa.

32' Napoli vicino al pari con Milik che manda il pallone a sfiorare la barba del palo alla sinistra di Pau Lopez.

31' Rimessa laterale in zona d'attacco per la Roma. Cross di Veretout per Zaniolo che svirgola il pallone e Meret para facilmente.

30' Inserimento in netto ritardo di Milik che non raggiunge il cross di Zielinski, blocca senza problemi Pau Lopez.

28' Illusione del gol con Insigne che lanciato da Mertens, il furetto napoletano di prima intezione sul primo palo ma la palla esce sul fondo.

27' Fallo per il Napoli. Zaniolo atterra Mario Rui. Va Insigne alla battuta. Sul secondo palo per Di Lorenzo che di testa stava segnando ma Smalling salva in acrobazia non

dando il gol al Napoli

25' Va Kolarov. MERET PARA!!! Rimane il punteggio sull'1 a 0 per la Roma

24' Rigore per la Roma. Fallo di mano di Callejon in difesa. C'è voluto il var per decretarlo.

22' Angolo per la Roma, spazza Di Lorenzo.

21' Merete devia in corner un tiro stupendo angolato di Kolarov.

18' ZANIOLO!!! Lancio di Mancini sulla fascia per Spinazzola che la rimette al limite su Zaniolo che stoppa, fa due passi in avanti e tira in porta trovando la rete.

16' Rimpallo difensivo che va sulla testa di Milik che non trovo lo specchio della porta. Bellissimo lo scambio di passaggi Mario Rui, Zelinski e Insigne.

13' Fallo in attacco di Mertens che fa ponte su Veretout.

11' Pastore pressato da Manolas non riesce a trovare la porta, bellissimo lo scavino di Mancini. La Roma sta prendendo sempre più coraggio.

9' Gran tiro dalla distanza di Kluiver, questa volta spedisce di poco fuori alla destra di Meret.

7' Terzo angolo per la Roma. Va Kolarov, spazza la difesa partenopea.

6' Altro corner guadagnato dal Napoli. Va Mertens, spazza Kolarov, la sfera arriva a Callejon che prende la mira ma tira centralmente su Pau Lopez che blocca.

5' Primo corner per il Napoli che si fa vedere per la prima volta in avanti. Pau Lopez blocca il cross dalla bandierina di Mertens.

4' Dal corner, basso sul primo palo spazza debolmente il Napoli e tenta il tiro dalla distanza Kluivert ma spedisce la sfera sul fondo.

3' Primo corner della partita per la Roma. Palla in mezzo di Kolarov, mette fuori il Napoli. Ancora un altro angolo per la Roma dalla parte opposta.

2' Si stanno affrontando a centrocampo le due squadre, tanti fischi per Manolas appena tocca palla.

Toccherà il primo pallone del match il Napoli. PARTITI!!!

Stanno per entrare le due squadre in campo insieme alla terna arbitrale. L'ex di giornata è Manolas che sta salutando i suoi vecchi compagni.

Le squadre sono sul terreno di gioco per il riscaldamento pre-partita. Ci risentiamo tra poco per l'inizio di questa grande sfida.

Diamo le formazioni ufficiali del match:

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Cetin, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo (80' Under), Pastore (88' Santon), Kluivert (76' Perotti); Dzeko. A disposizione: Fuzato, Mirante, Juan Jesus, Under, Florenzi, Antonucci. Allenatore: Fonseca

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon (57' Lozano), Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne (82' Younes); Milik, Mertens (64' Llorente). A disposizione: Ospina, Karnezis, Luperto, Maksimovic, Tonelli, Hysaj, Elmas, Gaetano. Allenatore: Ancelotti Davide (squalificato Carlo Ancelotti)

Reti: 18' Zaniolo, 54' rig Veretout, 71' Milik

Ammoniti: Kluivert, Di Lorenzo, Mario Rui, Spinazzola, Milik, Under.

Espulsi: 95' Cetin (doppia ammonizione)

Recupero: 2' minuto nel primo tempo, 6' minuti nel secondo tempo.

Non ci sarà Carlo Ancelotti in panchina poichè il ricorso per la sua squalifica è stato respinto, al suo posto il figlio Davide.

Buon pomeriggio amici di CalcioMagazine.net e benvenuti per questa grande sfida tra Roma e Napoli.

Sabato 2 novembre alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.