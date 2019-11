Serie A, Roma – Napoli: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Roma – Napoli: gara valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

ROMA – Tutto pronto all’Olimpico per l’incontro tra Roma – Napoli, gara valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. I giallorossi scenderanno in campo con il 4-2-3-1, Dzeko unica punta supportato da Zaniolo, Pastore e Kluivert, mentre i partenopei scenderanno in campo con il 4-4-2: Milik e Mertens il tandem d’attacco. La gara sarà arbitrata dal signor Rocchi della sezione di Firenze.

SEGUI LA DIRETTA LIVE

Le formazioni ufficiali di Roma – Napoli

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Cetin, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko. A disposizione: Fuzato, Mirante, Juan Jesus, Perotti, Under, Santon, Florenzi, Antonucci. Allenatore: Fonseca

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne; Milik, Mertens. A disposizione: Ospina, Karnezis, Luperto, Maksimovic, Tonelli, Hysaj, Elmas, Gaetano, Lozano, Amin, Llorente. Allenatore: Ancelotti Davide (squalificato Carlo Ancelotti)