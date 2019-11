Pescara-Pisa 3-0, il tabellino: reti di Borrelli, Galano e Machin

Il tabellino di Pescara-Pisa 3-0 il risultato finale: reti di Borrelli, Galano e Machin per il meritato successo della squadra abruzzese.

PESCARA – Nel match valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie B il Pescara schianta 3-0 il Pisa conquistando il secondo successo casalingo consecutivo. Vittoria più che meritata per la formazione abruzzese grazie ai gol di Borrelli, Galano (anche un rigore sbagliato per lui) e Machin. Con questa vittoria il Pescara sale in ottava posizione con 16 punti mentre il Pisa resta in undicesima posizione con 13 punti. Nel prossimo turno gli abruzzesi giocheranno a Empoli.

Pescara-Pisa 3-0: il tabellino del match

PESCARA (4-3-2-1): Kastrati; Masciangelo, Bettella, Scognamiglio, Zappa, Memushaj, Palmiero (62′ Drudi), Busellato (80′ Palmucci), Machin, Galano (80′ Pavone), Borrelli. A disposizione: Farelli, Cisco, Brunori, Palmucci, Drudi, Pavone, Maniero, Vitturini, Di Grazia, Crecco, Ingelsson, Bocic. Allenatore: Zauri

PISA (4-3-1-2): Gori; Belli (44′ Liotti), Benedetti, Ingrosso, Lisi,Verna, Gucher, Di Quinzio, Siega (64′ Marin), Fabro, Marconi (67′ Moscardelli). A disposizione: D’Egidio, Perilli, Izzillo, Moscardelli, Minesso, Meroni, Marin, Aya, Liotti, Pinato, Masucci, De Vitis. Allenatore: D’Angelo

RETI: 14′ Borrelli (PE), 63′ Galano (PE), 67′ Machin (PE)



AMMONIZIONI: Benedetti, Lisi (PI), Bettella (PE)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: Adriatico