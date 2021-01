Brighton – Wolverhampton 3-3: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Brighton – Wolves di Sabato 2 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 17° giornata di Premier League

La cronaca e tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: BRIGHTON & HOVE ALBION-WOLVERHAMPTON WANDERERS 3-3 SECONDO TEMPO 90' Triplice fischio, è terminato l’incontro tra Brighton & Hove Albion e Wolverhampton Wanderers con il risultato di 3 a 3. Calciomagazine vi ringrazia per l'attenzione e vi rimanda ai prossimi incontri 90' Nélson Semedo viene ammonito dall'arbitro 87' Fábio Silva fuori campo per dar spazio al compagno 87' Sostituzione per Wolverhampton Wanderers entra in campo Owen Otasowie 70' Cambia il risultato, Lewis Dunk con un'incornata, assist di Leandro Trossard segna il gol 69' Fuori Dan Burn, ecco la mossa dell'allenatore 69' Sostituzione per Brighton *ECOMM* Hove Albion entra in campo Adam Lallana 64' Fuori dal rettangolo di gioco Vitinha per Wolverhampton Wanderers 64' Buttato nella mischia Max Kilman 58' L'arbitro estrae il cartellino giallo all'indirizzo di Dan Burn 46' Esce dal campo Yves Bissouma per Brighton *ECOMM* Hove Albion 46' Davy Pröpper in campo, prende il posto del compagno di squadra 46' Gol! Neal Maupay avendo la meglio su calcio di rigore supera l'estremo difensore e cambia il risultato ora siamo 2 a 3 46' Aaron Connolly abbandona il terreno di gioco 46' Mossa dell’allenatore entra sul terreno di gioco Andi Zeqiri 46' Finisce l'intervallo, il secondo tempo può riprendere, buon divertimento! PRIMO TEMPO 45' Si va negli spogliatoi con il punteggio di 3 a 3. Vi aspettiamo fra qualche minuto per seguire assieme il secondo tempo del match 44' Rúben Neves in gol! Il calciatore su calcio di rigore batte il portiere, cambia il risultato, ora siamo 1 a 3 34' Cambia il risultato, autorete di Dan Burn! 22' Cartellino di color giallo per Yves Bissouma 19' La palla termina in rete! Romain Saïss con una deviazione di testa, assist di Nélson Semedo! Cambia il punteggio che adesso è di 1 a 1 13' Aaron Connolly in gol! Il calciatore batte il portiere, cambia il risultato, ora siamo 1 a 0 1' Al via il match tra Brighton & Hove Albion e Wolverhampton Wanderers!



Cari amici di Calciomagazine benvenuti alla diretta di Brighton & Hove Albion - Wolverhampton Wanderers

BRIGHTON: Propper D. (dal 1' st Bissouma Y.), Lallana A. (dal 24' st Burn D.), Zeqiri A. (dal 1' st Connolly A.), Dunk L., March S., Maupay N., Sanchez R. (P), Trossard L., Veltman J., Webster A., White B.. A disposizione: Bernardo, Gross P., Jahanbakhsh A., Lallana A., Mac Allister A., Molumby J., Propper D., Steele J. (P), Zeqiri A., Andone F., Izquierdo J., Lamptey T. Allenatore: Potter G..



WOLVES: Ait Nouri R., Coady C., Moutinho J., Neto P., Neves R., Patricio R. (P), Saiss R., Semedo N., Otasowie O. (dal 42' st Silva F.), Traore A., Kilman M. (dal 19' st Vitinha). A disposizione: Corbeanu T., Cundle L., Hoever K., Kilman M., Otasowie O., Perry T., Richards L., Ruddy J. (P), Sondergaard A. (P), Boly W., Dendoncker L., Jimenez R., Jonny, Marcal F. Allenatore: Espirito Santo N..



Reti: al 13' pt Connolly A. (Brighton), al 1' st Maupay N. (Brighton), al 25' st Dunk L. (Brighton) al 19' pt Saiss R. (Wolves), al 34' pt Burn D. (Wolves), al 44' pt Neves R. (Wolves).



Ammonizioni: al 22' pt Bissouma Y. (Brighton), al 13' st Burn D. (Brighton) al 45' st Semedo N. (Wolves).





Propper D. (dal 1' st Bissouma Y.), Lallana A. (dal 24' st Burn D.), Zeqiri A. (dal 1' st Connolly A.), Dunk L., March S., Maupay N., Sanchez R. (P), Trossard L., Veltman J., Webster A., White B.. A disposizione: Bernardo, Gross P., Jahanbakhsh A., Lallana A., Mac Allister A., Molumby J., Propper D., Steele J. (P), Zeqiri A., Andone F., Izquierdo J., Lamptey T.Potter G..Ait Nouri R., Coady C., Moutinho J., Neto P., Neves R., Patricio R. (P), Saiss R., Semedo N., Otasowie O. (dal 42' st Silva F.), Traore A., Kilman M. (dal 19' st Vitinha). A disposizione: Corbeanu T., Cundle L., Hoever K., Kilman M., Otasowie O., Perry T., Richards L., Ruddy J. (P), Sondergaard A. (P), Boly W., Dendoncker L., Jimenez R., Jonny, Marcal F.Espirito Santo N..al 13' pt Connolly A. (Brighton), al 1' st Maupay N. (Brighton), al 25' st Dunk L. (Brighton) al 19' pt Saiss R. (Wolves), al 34' pt Burn D. (Wolves), al 44' pt Neves R. (Wolves).al 22' pt Bissouma Y. (Brighton), al 13' st Burn D. (Brighton) al 45' st Semedo N. (Wolves).

Presentazione della partita

BRIGHTON – Oggi, Sabato 2 gennaio 2021, alle ore 18:30,il Brighton ospiterà il Wolverhampton per la 17° giornata di Premier League. Ricordiamo che l‘ultima partita giocata tra le due compagini, il 7 marzo 2020, era finita con il punteggio di 0-0. L’incontro si svolgerà allo stadio Amex Stadium e sarà diretto dal direttore di gara Kavanagh. Pronostico a favore del Brighton con i bookmakers che quotano la vittoria a 2,65. Il Brighton, nelle ultime 5 gare, ha un bilancio di 0 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte; ha segnato 3 gol e ne ha subito 7. Il bilancio del Wolverhampton é invece di 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte nelle ultime 5; 4 reti fatte e 6 subite. Calciomagazine.net vi terrà compagnia con una diretta testuale della gara a partire dall’inizio dell’evento; un’ora prima troverete sul sito le formazioni ufficiali. Ricordiamo che nella classifica di Premier League sono in testa Liverpool e Manchester United con 33 punti; al terzo posto Leicester e Everton, appaiate a quota 29.

Le probabili formazioni di Brighton – Wolverhampton

Il Brighton potrebbe scendere in campo con il modulo 3-4-2-1 con Ryan in porta e difesa composta da Webster, Dunk e White. In mezzo al campo Gross e Bissouma; sulle corsie March e Weltman. Sulla trequarti Maupay, di supporto alla coppia di attacco formato da Connoly e Welbeck. Gli ospiti dovrebbero scendere in campo col 3-4-1-2 con Rui Patricio tra i pali, pacchetto arretrato formato da Saiss, Coady e Kliman. A centrocampo Joao Moutinho e Ruben Neves in cabina di regia con Adama Traoré e Semedo sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Fabio Silva alle spalle del tandem offensivo composto da Podence e Pedro Neto.

BRIGHTON (3-4-2-1): Ryan; Webster, Dunk , White, March, Gross, Bissouma, Veltman; Maupay Connoly, Welbeck.

WOLVERHAMPTON (3-4-1-2): Rui Patricio; Saiss, Coady, Kliman, Traoré, Joao Moutinho, Ruben Neves, Semedo, Fabio Silva, Podence, Pedro Neto. Allenatore: Espirito Santo

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Brighton – Wolverhampton , valevole per la 17° giornata di Premier League , verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su SKY CPORT FOOTBALL. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.