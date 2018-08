Bundesliga 2018/2019 – La presentazione della prima giornata

Nel weekend comincia il campionato tedesco: si parte subito forte con Borussia Dortmund-Lipsia e Bayern Monaco-Hoffenheim

MONACO DI BAVIERA – Dopo la Premier, la Ligue 1, la Serie A e la Liga tocca alla Bundesliga che ritorna nel weekend con la prima giornata di campionato. i comincia alla grande proprio con i campioni in carica del Bayern Monaco che all’Allianz Arena ospitano l’Hoffenheim nell’anticipo serale del Venerdì. Subito sfida ai vertici al Borussia-Park tra Gladbach e Bayer Leverkusen, entrambe protagoniste di un’ottima stagione nello scorso campionato. Primo impegno casalingo per la neopromossa Fortuna Düsseldorf contro l’Augusta dell’attaccante islandese Finnbogason.

Dopo aver rinnovato nella scorsa settimana il suo contratto fino al 2022 l’italo tedesco Domenico Tedesco è pronto a ripartire per una nuova stagione sulla panchina dello Schalke 04. Dopo aver centrato un grandissimo secondo posto nella scorsa stagione il tecnico vuole riconfermarsi anche quest’anno, cercando di lottare per il titolo. I Minatori saranno ospiti del Wolfsburg chiamato a riscattare una stagione la scorsa al di sotto delle aspettative con una salvezza conquistata soltanto ai play out.

Il Francoforte, dopo l’eccellente stagione passata sotto la guida dell’esperto Niko Kovac, ( passato al Bayern Monaco) è riuscito a conquistare un ottavo posto in campionato e la vittoria della supercoppa tedesca che gli è valsa come qualificazione per la fase a gironi dell’Europa League. Ma le aquile nello scorso weekend sono passate da campioni in carica della coppa a perdenti al primo turno, essendo stati eliminati da una squadra di quarta divisione tedesca. Motivo per cui dovranno da subito smaltire questa sconfitta e riscattarsi alla prima di campionato in casa del Friburgo. Così come si comincia si chiude in bellezza con il big match tra il nuovo Borussia Dortmund del tecnico Favre e il Red Bull Lipsia di Hasenhuttl. Gli ospiti, ormai privi della stella Naby Keita passato al Liverpool nell’ultima sessione di mercato, ripartiranno dalla conferma del bomber Timo Werner (autore di un pessimo mondiale).

Bundesliga, prima giornata: il programma completo

Venerdì 24 ore 20:30

Bayern-Hoffenheim

Sabato 25 ore 15:30

Werder Brema-Hannover

Düsseldorf-Augusta

Friburgo-Francoforte

Hertha-Norimberga

Wolfsburg-Schalke

Ore 18:30

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen

Domenica 26 ore 15:30

Magonza- Stoccarda

Ore 18:00

Borussia Dortmund-RB Lipsia