Bundesliga 2018/2019 – Il resoconto dell’undicesima giornata

Il Borussia Dortmund vince in rimonta il match clou contro il Bayern Monaco e allunga in classifica mentre il Leverkusen cade col Lipsia.

DORTMUND – Gol e spettacolo nell’undicesima giornata della Bundesliga che ha visto ancora una volta il Borussia Dortmund trionfare e allungare ulteriormente il distacco in classifica dalle altre inseguitrici tra cui i rivali del Bayern Monaco battuti per 3-2 dopo una partita ricca di tantissime emozioni in cui sono andati in vantaggio salvo poi essere rimontati dalla rete decisiva di Paco Alcacer che ha regalato tre punti pesantissimi alla squadra di Favre portandosi a più sette dal Bayern e più quattro dalla seconda Borussia Monchengladbach che nella trasferta di Brema passa per 3-1 trovando la seconda vittoria consecutiva che conferma l’ottimo periodo di forma dei puledri.

Arriva finalmente la seconda vittoria stagionale per il Fortuna Düsseldorf che vince e convince contro un Hertha mai in partita. I biancorossi strapazzano l’Hertha per 4-1 portandosi a otto punti in classifica; gli stessi dello Stoccarda che come il Düsseldorf trova anche lui la seconda vittoria nella trasferta a Norimberga grazie alle reti di Baumgartl e Thommy. Seconda sconfitta consecutiva per il Leverkusen che alla Red Bull Arena cade per 3-0 sotto i colpi del Lipsia che porta le reti di Klostermann e la doppietta di Poulsen a quota sei in stagione.

Nelle zone basse di classifica arriva la vittoria per l’Hannover nell’incontro casalingo con il Wolfsburg che subisce la seconda sconfitta consecutiva e resta al dodicesimo posto a quota dodici punti. Continua il periodo di forma per l’Hoffenheim di Nagelsmann (quattro vittorie consecutive) che batte l’Augusta e si porta a meno uno dal Bayern Monaco.

Bundesliga: i risultati dell’undicesima giornata

9 novembre ore 20:30

Hannover- Wolfsburg

10 novembre ore 15:30

Norimberga- Stoccarda

Hoffenheim- Augusta

Friburgo- Magonza

Fortuna Düsseldorf- Hertha Berlino

Werder Brema- Borussia Monchengladbach

Ore 18:30

Borussia Dortmund- Bayern Monaco

11 novembre ore 15:30

RB Lipsia- Bayer Leverkusen

Ore 18:00

Eintracht Francoforte- Schalke

Classifica aggiornata dopo undici giornate: Borussia Dortmund 27, Borussia Monchengladbach 23, RB Lipsia 22, Eintracht Francoforte, Bayern Monaco 20, Hoffenheim 19, Werder Brema 17, Hertha Berlino 16, Magonza 15, Augusta, Friburgo 13, Wolfsburg 12, Bayer Leverkusen 11, Schalke, Norimberga 10, Hannover 9, Fortuna Düsseldorf, Stoccarda 8