Si sono conclusi in parità gli incontri giocati nella Superliga con Patronato, San Martin Tucuman, Velez e San Lorenzo a dividersi la posta

Martedì 13 novembre che ha già aperto il suo quadro delle partite. Nella notte infatti si sono giocate due sfide della Superliga argentina con il pari pirotecnico tra Patronato e San Martin Tucuman e quello ad armi bianche tra Velez Sarsflied e San Lorenzo. Una gara anche in Ecuador, Giamaica e Paraguay. Nel primo Guayaquil City batte di misura il National, nel secondo pari tra Waterhouse e Tivoli cosi’ come tra Sp. Luqueno e Nacional Asuncion. Si dovranno invece disputare diversi match di calcio maschile e femminile in Asia questi ultimi per via dei giochi Olimpici. Donne ancora protagoniste nelle amichevoli tra nazionali e in Svizzera – Olanda, gara valida per le qualificazioni ai prossimi campionati del Mondo. Andiamo a vedere nel dettaglio tutti I risultati della giornata aggiornati in tempo reale.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

