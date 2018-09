Bundesliga 2018/2019 – La presentazione della terza giornata

Big match tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen. Scontro ai vertici tra Wolfsburg e Hertha Berlino. Scopriamo assieme la terza giornata della Bundesliga.

MONACO DI BAVIERA – Finita la sosta delle nazionali si ritorna in campo nel weekend con i maggiori campionati, tra cui la Bundesliga. La terza giornata apre i battenti con il match di venerdì sera che vedrà impegnato il Borussia Dortmund contro il Francoforte. La squadra di Favre è reduce dal pareggio a reti inviolate arrivato sul campo dell’Hannover. Scende in campo sabato pomeriggio il Bayern di Lewandowski che ospita il Bayer Leverkusen; le aspirine a sorpresa sono ancora ferme a zero punti dopo due giornate.Bavaresi che rispettando finora i pronostici hanno incanalato due vittorie su due e sono alla ricerca della terza consecutiva.

Assieme a loro condividono le zone alte della classifica a pari punti Wolsfburg e Hertha Berlino che si sfideranno alla Volkswagen Arena con i lupi decisi a confermare quanto fatto vedere finora e dimostrare che le due vittorie arrivate nelle prime due giornate non sono state soltanto un caso. Dopo la sconfitta della prima giornata è arrivato un pareggio per i tori del RB Lipsia che adesso dovranno ritrovare la vittoria e i tre punti contro un avversario non facile come l’Hannover, già capace di aver fermato il Borussia Dortmund. Anche per lo Schalke di Tedesco ancora zero vittorie e nel match di domenica pomeriggio alle 18:30 è atteso dall’ostica trasferta al Borussia-Park contro il Borussia Monchengladbach.

Quello tra Friburgo e Stoccarda vedrà di fronte non solo le due squadre con le difese più battute del campionato, ma gli ospiti sono ancora a secco di marcature, motivo per cui vorranno cercare con insistenza la via del gol. I neo promossi del Norimberga alla ricerca della prima vittoria stagionale sul non facile campo del Werder Brema.

Bundesliga, il quadro completo della terza giornata

14 Settembre ore 20:30

Borussia Dortmund- Eintracht Francoforte

15 Settembre ore 15:30

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen

Fortuna Dusseldorf- Hoffenheim

Magonza-Augusta

RB Lipsia-Hannover

Wolfsburg-Hertha Berlino

Ore 18:30

Borussia Mönchengladbach-Schalke

16 Settembre ore 15:30

Werder Brema-Norimberga

Ore 18:00

Friburgo-Stoccarda

Classifica dopo la seconda giornata: Bayern, Wolfsburg, Hertha 6, Dortmund, Monchengladbach, Brema, Augusta, Magonza 4, Francoforte, Hoffenheim 3, Hannover 2, Dusseldorf, Norimberga, RB Lipsia 1, Schalke, Leverkusen, Friburgo, Stoccarda 0