Liga, 4 giornata: trasferte insidiose per Real e Barca, l’Atletico ospita l’Eibar

Il programma delle venti squadre del campionato spagnolo nella quarta giornata. Barcellona e Real Madrid fanno visita nei Paesi Baschi, l’Atletico del Cholo cerca di ridurre lo svantaggio.

MADRID – Dopo la sosta per le Nazionali e l’esordio della UEFA Nations League, riprendono i campionati europei tra cui la Liga spagnola, che venerdì 14 darà inizio alla quarta giornata. Ad aprire le danze sarà il match tra le neopromosse Huesca e Rayo Vallecano, l’unico in programma per venerdì, alle ore 21:00.

Sabato all’insegna dei big match con l’Atletico Madrid che scenderà in campo alle 13:00 per il lunch match del Wanda Metropolitano, dove arriverà l’Eibar. I Colchoneros sono obbligati a vincere per non allontanarsi ulteriormente da Barcellona e Real Madrid, a cinque punti di vantaggio dalla compagine del Cholo Simeone che ne ha totalizzati quattro, frutto di una vittoria, un pareggio ed una sconfitta. Barcellona che sarà impegnato alle 16:15 sull’ostico campo della Real Sociedad, in cui i blaugrana, storicamente, faticano più del dovuto. Negli ultimi dieci incontri disputati all’Anoeta di San Sebastian, infatti, sono arrivate ben cinque sconfitte per i catalani, oltre a tre pareggi e due vittorie. Nei Paesi Baschi farà visita anche il Real Madrid, alle 20:45 ad attenderli ci sarà l’Athletic Bilbao, vera e propria delusione della passata stagione ma, anche in questo caso, la trasferta del San Mames è tra le più complicate del campionato spagnolo. A completare il quadro del sabato di Liga, alle 18:30 andrà in scena la sfida tra Valencia e Betis Siviglia, rispettivamente avversarie di Juventus in Champions League e Milan in Europa League.

Si riparte domenica con il match tra Leganes e Villarreal in programma alle 12:00, entrambe a quota un punto in classifica e in cerca di riscatto dopo un avvio decisamente complicato. A seguire sarà il turno di Espanyol e Levante, anch’esse appaiate in classifica ma a quattro punti, Real Valladolid e Alavés alle 18:30 e Siviglia-Getafe alle 20:45. Conclude il calendario della quarta giornata il posticipo di lunedì tra Girona e Celta Vigo, in programma alle 21:00.

Liga – Il programma della quarta giornata

Huesca – Rayo Vallecano

Atletico Madrid – Eibar

Real Sociedad – Barcellona

Valencia – Betis Siviglia

Athletic Bilbao – Real Madrid

Leganes – Villarreal

Espanyol – Levante

Real Valladolid – Alavés

Siviglia – Getafe

Girona – Celta Vigo