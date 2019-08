Bundesliga 2019-2020: presentazione prima giornata

Il programma della prima giornata di Bundesliga: aprirà la stagione il Bayern Monaco che incontrerà l’Herta Berlino. Chiuderanno il turno Union Berlino e Lipsia.

MONACO – Scalda i motori la Bundesliga che venerdì vedrà sfidarsi Bayern Monaco e Herta Berlino nella gara inaugurale della stagione 2019-2020. I campioni in carica esordiranno davanti al proprio pubblico all’Allianz Arena dove avverrà presumibilmente la presentazione di Perisic. Nella giornata di sabato alle 15.30 ci sarà il grosso del incontri. Il Borussia Dortmund davanti ai proprio tifosi riceverà l’Augsburg, mentre il Bayer Leverkusen darà il benvenuto nella massima serie al Paderborn 07 che in estate ha affrontato la Lazio in amichevole perdendo 4-2. Il Werder Brema esordirà in casa contro il Fortuna Dusseldorf che lo scorso anno si è piazzato al decimo posto con 44 punti, nove in meno dei bianco-verdi che per un soffio non hanno centrato la qualificazione europea.

Il Colonia ritrova la Bundesliga, dopo un anno di purgatorio, andando in trasferta con il Wolfsburg qualificatosi in Europa League lo scorso anno con 55 punti. Nel tardo pomeriggio di sabato il Borussia M’Glabach, quinto lo scorso anno, avrà di fronte lo Schalke 04 che dovrà riscattare la pessima stagione scorsa che si è conclusa con 33 punti e la salvezza raggiunta nelle ultime giornate. Il match di cartello vedrà confrontarsi Eintracht Francoforte e Hoffenheim: i primi lo scorso anno sono stati protagonisti di un’ottima annata, mentre i secondi si sono piazzati al terzo posto per numero di gol segnati in Bundesliga. L’ultima giornata vedrà l’esordio assoluto per l’Union Berlino nel massimo campionato da quando è nato, 1906, contro il Lipsia.

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA BUNDESLIGA

Venerdì 16 agosto ore 20.30

Bayern Monaco – Herta Berlino

Sabato 17 agosto ore 15.30

Friburgo – Mainz

Borussia Dortmund – Augsburg

Wolfsburg – Colonia

Bayer Leverkusen – Paderborn 07

Werder Brema – Fortuna Dusseldorf

Sabato 17 agosto ore 18.30

Borussia M’gladbach – Schalke 04

Domenica 18 agosto ore 15.30

Eintracht Frankfurt – Hoffenheim

Domenica 18 agosto ore 18

Union Berlino – Lipsia