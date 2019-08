Liga 2019/2020 – La presentazione della prima giornata

Il programma delle venti squadre del campionato spagnolo nella prima giornata della stagione 2019/2020. Barça subito all’esame San Mames, trasferta ostica anche per il Real Madrid.

BILBAO – A partire da venerdì 16 agosto in Spagna daranno il via all’ottantanovesima edizione della Liga, il massimo campionato spagnolo, che si aprirà nientedimeno che con il big match dell’Estadio San Mames tra Athletic Bilbao e Barcellona alle ore 21:00. I catalani sono reduci da un campionato vinto senza troppi affanni e si son rinforzati ulteriormente con il calciomercato. In attesa di scoprire quale sarà il futuro di Neymar, nel roster degli attaccanti è già arrivato Antoine Griezmann, mentre a centrocampo si è aggiunto Frenkie De Jong. Le due principali contendenti, Real Madrid ed Atletico, non rimangono a guardare e registrano spese complessive superiori al mezzo miliardo di euro, tra le quali spiccano quelle per Eden Hazard da una parte e per Joao Felix dall’altra. I Blancos scenderanno in campo sabato alle ore 17:00, quando ad attenderli ci sarà il Celta Vigo al Balaìdos, che negli anni scorsi ha mietuto diverse vittime tra le big. Impegno da non sottovalutare anche per l’Atletico Madrid del Cholo Simeone, che domenica alle 22:00 ospiterà l’ostico Getafe di Bordalas al Wanda Metropolitano. Match interessante anche a Valencia, dove arriverà la Real Sociedad, mentre il Siviglia farà visita all’Espanyol.

Il calendario della prima giornata di Liga

VENERDI’ 16 AGOSTO

Athletic Bilbao – Barcellona (h 21:00)

SABATO 17 AGOSTO

Celta Vigo – Real Madrid (h 17:00)

Valencia – Real Sociedad (h 19:00)

RCD Mallorca – Eibar (h 20:00)

Villarreal – Granada (h 21:00)

Leganes – Osasuna (h 21:00)

DOMENICA 18 AGOSTO

Deportivo Alavés – Levante (h 17:00)

Espanyol – Siviglia (h 19:00)

Real Betis – Real Valladolid (h 21:00)

Atletico Madrid – Getafe (h 22:00)