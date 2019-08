Supercoppa Europea, Liverpool-Chelsea: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Liverpool-Chelsea: incontro valido per la finale di Supercoppa Europea, calcio d’inizio alle ore 21.

ISTANBUL – Tra poco faranno il loro ingresso in campo Liverpool e Chelsea nel match valevole per la finale di Supercoppa Europea 2019. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per il Liverpool con il tridente offensivo composto da Oxlade-Chamberlain, Salah e Manè. Modulo speculare per il Chelsea con Pedro, Giroud e Pulisic a comporre il tridente d’attacco.

Le formazioni ufficiali di Liverpool-Chelsea

LIVERPOOL (4-3-3): Adrian; Gomez, Matip, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Milner; Salah, Oxlade-Chamberlain, Mane. A disposizione: Kelleher, Wijnaldum, Alexander-Arnold, Firmino, Lallana, Shaqiri, Origi. Allenatore: Jurgen Klopp.

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Zouma, Christensen, Emerson; Kante, Jorginho, Kovacic; Pedro, Giroud, Pulisic. A disposizione: Caballero, Alonso, Tomori, Kenedy, Kovacic, Barkley, Abraham. Allenatore: Frank Lampard.