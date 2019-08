Spicca l’incontro serale tra Liverpool e Chelsea. Proseguono i match di qualificazione all’Europa League. Nella notte i primi risultati con il calcio sud americano

Vigilia di Ferragosto questo mercoledì 14 agosto con la sfida di Supercoppa Europea tra Liverpool tra Chelsea in primo piano. Nel pomeriggio completano il quadro tre gare valide per le qualificazioni alla prossima Europa League. Nella notte invece i primi risultati. Partiamo dalla Copa sudamericana con la vittoria casalinga di misura dell’Ind. del Valle contro l’Indipendiente. 1-0 il punteggio finale frutto della rete di Nieto nella ripresa. Nella Coppa argentina successo ai rigori per l’Almagro in trasferta contro il Boca Juniors dopo che nei tempi regolamentari le due squadre avevano chiuso sull’1-1 con il botta e risposta De Rossi e Martinez. Nella Coppa Paraguay altro verdetto ai rigori ovvero quello che ha visto vincere l’Ovetense sul 12 de Octubre. Senza reti nei tempi regoalmentari. Andiamo a vedere nel dettaglio i risultati aggiornati dei principali match del giorno.

