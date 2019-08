Liverpool – Chelsea: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Liverpool – Chelsea: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la Supercoppa Europea, calcio d’inizio alle ore 21

ISTANBUL – Mercoledì 14 agosto alle ore 21 si giocherà Liverpool – Chelsea, in palio c’è la Supercoppa Europea 2019. Da una parte c’è la compagine di Klopp che ha cominciato questa stagione in modo positivo grazie al netto successo nei confronti del Norwich. Discorso diametralmente opposto per la compagine di Lampard che, nel match clou della prima giornata di Premier League, ne ha prese quattro in casa del Manchester United. La gara si giocherà ad Istanbul, alla Vodafone Arena.

La cronaca minuto per minuto

Mercoledì 14 agosto alle ore 20.15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI LIVERPOOL – Brutte notizie per Klopp visto che Alisson, infortunatosi contro il Norwich, starà fermo per un mese e mezzo. Il suo Liverpool dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Adrian tra i pali, pacchetto difensivo composto da Alexander-Arnold e Robertson sulle corsie esterne mentre nel mezzo Gomez e Van Djik. A centrocampo Fabinho in cabina di regia con Henderson e Milner mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Manè, Salah e Firmino.

QUI CHELSEA – Lampard cambierà parecchio rispetto alla disastrosa prima uscita stagionale. Il suo Chelsea dovrebbe scendere in campo con un modulo speculare a quello dei Reds: Kepa in porta, pacchetto difensivo composto da Azpilicueta ed Emerson Palmieri sulle fasce laterali mentre nel mezzo Zouma e Christensen. A centrocampo Jorginho in cabina di regia con Kante e Barkley mezze ali mentre davanti spazio al trio formato da Pedro, Giroud e Pulisic.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Liverpool – Chelsea, valevole per la finale di Supercoppa Europea, verrà trasmesso su Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

Le probabili formazioni di Liverpool – Chelsea

LIVERPOOL (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Milner; Mane, Salah, Firmino. Allenatore: Klopp

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson, Kante, Jorginho, Barkley, Pedro, Pulisic, Giroud. Allenatore: Lampard

STADIO: Vodafone Arena